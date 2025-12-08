Advertisement

لبنان

طرابلسي عن وزيرة التربية: أين الاستراتيجية والخطة التي قالت إنها تعمل عليها منذ أشهر؟

Lebanon 24
08-12-2025 | 03:31
A-
A+
Doc-P-1452228-639007868483081730.jpg
Doc-P-1452228-639007868483081730.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 ذكّر النائب ادكار طرابلسي "بورقة العمل التي وضعتها لجنة التربية النيابية السابقة خلال اجتماعها برئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزير عباس الحلبي وجميع المعنيين في القطاع التربوي يومها والمخصصة لحلّ كل المشكلات التي يعاني منها هذا القطاع التربوي ولم يُنفَّذ منها شي"ء قائلاً: "ما نشهده اليوم من وزيرة التربية ريما كرامة هو إجراءات فردية ما يدفعنا إلى سؤالها: أين الاستراتيجية والخطة التي قالت إنها تعمل عليها منذ أشهر؟"
Advertisement

ولفت  في حديث الى "صوت كل لبنان"  إلى أن "اعتراضه على ملفّ التفرّغ في الجامعة اللبنانية ليس بالدرجة الأولى طائفياً بل لأنه والتكتّل الذي ينتمي إليه في نضال مستمر من أجل تثبيت الأساتذة في الجامعة اللبنانية لكن لا يمكن القيام بهذه الخطوة فيما هناك أساتذة في بعض الفروع يمضون سنوات من دون أن يعلم أحد عن وضعهم وعلينا التأكد من أنّ لديهم مواد يدرّسونها وطلاباً فعليين".

وشرح  أن "ملف التفرغ أُعطي أسبوعين في مجلس الوزراء: الأسبوع الأول خُصّص للشرح وفي الأسبوع الثاني قُدّم عرض تفصيلي أمام الوزراء لكن الموضوع لم يُناقش بجدّية كافية لذلك ناشد رئيس الجمهورية ووزيرة التربية ألّا يُقرّ هذا المشروع قبل دراسته بشكل جيّد ومفصّل".
مواضيع ذات صلة
هآرتس عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين: لم يعقد نقاش استراتيجي بشأن الضفّة منذ أشهر
lebanon 24
08/12/2025 12:51:59 Lebanon 24 Lebanon 24
نقمة على وزيرة التربية: اين قرار الشهادة المتوسطة؟
lebanon 24
08/12/2025 12:51:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة وزيرة البيئة: نعمل على إنشاء هيئة إدارة النفايات الصلبة وتحديث الاستراتيجية الوطنية
lebanon 24
08/12/2025 12:51:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة التربية تعليقًا على المدارس التي ستُقفل: اتخذت قرارًا بمنحها فرصة هذا العام
lebanon 24
08/12/2025 12:51:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الجامعة اللبنانية

جامعة اللبنانية

مجلس الوزراء

نجيب ميقاتي

في الجامعة

نجيب ميقات

اللبنانية

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2025-12-08
05:25 | 2025-12-08
05:19 | 2025-12-08
05:16 | 2025-12-08
05:14 | 2025-12-08
05:00 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24