Advertisement

لبنان

السفير الأميركي لدى لبنان يكشف عودة الاتصالات لزيارة قائد الجيش واشنطن

Lebanon 24
08-12-2025 | 04:17
A-
A+
Doc-P-1452249-639007895307728540.jpg
Doc-P-1452249-639007895307728540.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد السفير الأميركيّ لدى لبنان ميشال عيسى أن الأمور تصبح أوضح بالنسبة الى زيارة قائد الجيش رودولف هيكل واشنطن ولكن لا شيء محدّدًا حتى الآن.
Advertisement

وفي هذا الإطار، كشف عيسى من وزارة الخارجية عن وجود اتصالات لعودة زيارة قائد الجيش واشنطن، معرباً عن اعتقاده بأنّ الزيارة ستتم.

وعن اجتماعات “الميكانيزم”، قال عيسى "لم ننتظر السلام من الاجتماع الأوّل فعلى الأطراف أن تلتقي ومن ثم يقدمون على الطاولة ما يمتلكون".
مواضيع ذات صلة
السفير الأميركي ميشال عيسى من الخارجية : الأمور تصبح أوضح بالنسبة الى زيارة قائد الجيش واشنطن ولكن لا شيء محدّدًا حتى الآن
lebanon 24
08/12/2025 12:52:26 Lebanon 24 Lebanon 24
إتصالات لتخفيف التوتر بعد إلغاء زيارة قائد الجيش لواشنطن وتصاعد المخاوف من ترددات ميدانية
lebanon 24
08/12/2025 12:52:26 Lebanon 24 Lebanon 24
اتصالات مكثفة لعون لاحتواء تداعيات الغاء زيارة قائد الجيش والملف أمام مجلس الوزراء
lebanon 24
08/12/2025 12:52:26 Lebanon 24 Lebanon 24
إلغاء زيارة قائد الجيش إلى واشنطن: رسائل الضغط وحسابات التصعيد
lebanon 24
08/12/2025 12:52:26 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

رودولف هيكل

لبنان ميشال

قائد الجيش

ميشال عيس

واشنطن

عيسى م

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2025-12-08
05:25 | 2025-12-08
05:19 | 2025-12-08
05:16 | 2025-12-08
05:14 | 2025-12-08
05:00 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24