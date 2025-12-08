Advertisement

لبنان

إندلاع حريق داخل معمل لإنتاج "البسكويت"

Lebanon 24
08-12-2025 | 06:41
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إندلاع حريق داخل معمل لإنتاج "البسكويت" في بلدة عفرين – زحلة.
وهرعت فرق الدفاع المدني إلى المكان، وتعمل على إخماد الحريق.
 
لبنان 24

لبنان

زحلة

