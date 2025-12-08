Advertisement

لبنان

أمرٌ يتعلّق بقوى الأمن والجيش... هذا ما تسعى إليه أوروبا في لبنان

Lebanon 24
08-12-2025 | 06:49
أفادت وكالة "رويترز"، أنّ الإتّحاد الأوروبيّ يدرس خيارات لتعزيز دعم قوى الأمن الداخلي في لبنان، وتدريبها، إفساحاً في المجال أمام تفرغ الجيش لنزع سلاح "حزب الله".
لبنان

