لبنان

الكشف عن برنامج مهرجانات جونية الميلادية: حفلات موسيقية وعروض مجانية للأطفال

Lebanon 24
08-12-2025 | 07:00
عقد رئيس بلدية جونية فيصل أفرام مؤتمرًا صحافيًا في دار البلدية، بحضور رئيسة لجنة مهرجانات جونية الدولية زينة أفرام وعضو المجلس البلدي ورئيس لجنة السياحة فادي فياض، إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية والإعلامية، أعلنوا خلاله عن انطلاق مهرجانات جونية الميلادية "Jounieh Fête Noël" في الفترة من 14 حتى 28 كانون الأول الجاري.
افتتح المؤتمر بالنشيد الوطني، وتحدث أفرام عن أهداف المهرجانات قائلاً إنها فرصة لإعادة الفرح والبهجة إلى قلوب المواطنين على مدار 14 يومًا، من خلال الزينة والأنشطة المتنوعة. وأكد حرص البلدية على دعم الجانب الاجتماعي ومساعدة الأهالي ضمن الأطر القانونية، مشددًا على أهمية المنافسة والديمقراطية في خدمة المدينة.

من جهتها، شكرت زينة أفرام جميع الشركاء والرعاة على دعمهم، مستعرضة تاريخ لجنة المهرجانات منذ 2010، وأوضحت أن المهرجان يتضمن أربع محطات رئيسية: السوق القديم، سوق الميلاد، شجرة الميلاد، والاحتفالات والأنشطة المجانية التي تشمل جميع الفئات العمرية. ووجهت دعوة للمشاركة في افتتاح المهرجان يوم الأحد 14 كانون الأول مع مسيرة الشموع وإضاءة الشجرة الميلادية.

أما فادي فياض فقدم برنامج المهرجان، الذي يشمل شوارع السوق القديم وساحة البلدية، حيث أعدت ساحة للسوق الميلادي تضم شجرة ميلادية نموذجية تمثل التراث اللبناني ومختلف الكنائس في جونية. وأوضح أن النشاطات تشمل سوق الأكل، ألعاب للأطفال، مواكب موسيقية، وحفلات موسيقية مجانية، مع ضرورة التسجيل المسبق للحضور من خلال نظام الحجز. كما أشار إلى حفلات موسيقية بمشاركة المعهد الوطني العالي للموسيقى وجوقات دينية وكشافة لبنان، إضافة إلى عروض مجانية للأطفال.

وألقت رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى ماجدة داغر كلمة شددت فيها على دور جونية كمركز ثقافي حيوي يجمع بين الأصالة والحداثة، مشيرة إلى الشراكة الاستراتيجية بين الكونسرفتوار وبلدية جونية ومهرجانات جونية الدولية، والدور الكبير للأستاذ فادي فياض في تعزيز العمل الثقافي والفني، مؤكدة أن رسالة الكونسرفتوار تشمل نشر الثقافة الموسيقية في كل أنحاء لبنان عبر برامج التوعية والمبادرات المجتمعية.
