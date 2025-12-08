ما سبب إرتفاع أسعار اللحوم في لبنان؟

Advertisement

اعتبر أمين سر نقابة القصابين وتجار المواشي ، أنّ التحضيرات لموسم الأعياد هذا العام لا تبدو واضحة، مشيراً إلى أنّ استيراد اللحوم الحية تراجع بشكل كبير نتيجة ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، ما لا يسمح بعمليات استيراد واسعة.ولفت عيد في بيان، إلى أنّ تكاليف الشحن في قطاع اللحوم لا تزال منذ نحو سنتين مرتفعة من دون أي تغيير، الأمر الذي أبقى تأثيرها السلبي واضحاً على أسعار اللحوم في السوق المحلية.وكشف أنّ أسعار اللحوم ما تزال مرتفعة بسبب الزيادة التدريجية والمستمرة في أسعار دول المنشأ، لافتاً إلى أنّ الأسعار الأوروبية تحديداً شهدت ارتفاعاً كبيراً دفع دولاً مثل ومصر والجزائر وغيرها إلى وقف الاستيراد من نتيجة الارتفاع المخيف.وأوضح عيد أنّ الاستيراد يتركّز حالياً على دول أميركا الجنوبية، ولا سيما ، حيث تُستورد اللحوم الحية الطازجة، في حين ما تزال كميات قليلة من اللحوم الأوروبية متوافرة في السوق .وختم عيد بيانه بمعايدة اللبنانيين بالأعياد المجيدة، متمنياً أن تعود عليهم بالصحة والعافية والخير، وعلى البلد بظروف أفضل.