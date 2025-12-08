19
لبنان
سلامة يلتقي قعبور: تحضيرات لعرض أعماله أمام الجمهور برعاية رسمية
Lebanon 24
08-12-2025
|
07:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
وزير الثقافة
الدكتور
غسان سلامة
في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع، الفنان
احمد قعبور
وكانت مناسبة تم خلالها البحث في عدد من الامور الثقافية العامة.
وتناول اللقاء الإصدارات الجديدة للفنان قعبور والتي يعمل على تصويرها تحضيرا لمشاركة جمهوره في حفل خاص برعاية
وزارة الثقافة
.
لبنان
فنون ومشاهير
المكتبة الوطنية
وزارة الثقافة
وزير الثقافة
غسان سلامة
احمد قعبور
الصنائع
الصن
تابع
