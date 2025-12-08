Advertisement

لبنان

سلامة يلتقي قعبور: تحضيرات لعرض أعماله أمام الجمهور برعاية رسمية

08-12-2025 | 07:10
 استقبل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع، الفنان احمد قعبور وكانت مناسبة تم خلالها البحث في عدد من الامور الثقافية العامة.
وتناول اللقاء الإصدارات الجديدة للفنان قعبور والتي يعمل على تصويرها تحضيرا لمشاركة جمهوره في حفل خاص برعاية وزارة الثقافة.
