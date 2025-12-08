بري بحث مع الصمد وسليمان في شؤون تشريعية وإنمائية

Advertisement

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في ، رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد ، حيث تم خلال اللقاء استعراض الأوضاع العامة والمستجدات السياسية، إضافة إلى عدد من الشؤون التشريعية.كما التقى سليمان، وبحث معه التطورات العامة والملفات الإنمائية في مختلف المناطق.من بين الزوار أيضًا، رئيسة معهد باسل المالي والاقتصادي، الدكتورة لمياء المبيّض، التي قدمت عرضًا للرئيس بري حول مشاريع وبرامج عمل المعهد، بالإضافة إلى زيارة حامد الخفاف، المرجع الأعلى الإمام السيد علي السيستاني في .