لبنان

بري بحث مع الصمد وسليمان في شؤون تشريعية وإنمائية

Lebanon 24
08-12-2025 | 07:13
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد، حيث تم خلال اللقاء استعراض الأوضاع العامة والمستجدات السياسية، إضافة إلى عدد من الشؤون التشريعية.
كما التقى بري النائب محمد سليمان، وبحث معه التطورات العامة والملفات الإنمائية في مختلف المناطق.

من بين الزوار أيضًا، رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، الدكتورة لمياء المبيّض، التي قدمت عرضًا للرئيس بري حول مشاريع وبرامج عمل المعهد، بالإضافة إلى زيارة حامد الخفاف، مدير مكتب المرجع الأعلى الإمام السيد علي السيستاني في لبنان.
