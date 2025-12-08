عمره 20 عاماً... وفاة شاب داخل "المبنى الأزرق" في سجن رومية

أفادت مندوبة " "، عن العثور على الشاب السوريّ أحمد البالغ من العمر 20 عاماً، متوفّى داخل المبنى الاحترازي المعروف بـ"المبنى الأزرق" في .

وباشرت قوى الأمن تحقيقاتها، لتحديد سبب الوفاة.