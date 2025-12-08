Advertisement

لبنان

عمره 20 عاماً... وفاة شاب داخل "المبنى الأزرق" في سجن رومية

Lebanon 24
08-12-2025 | 07:09
Doc-P-1452326-639008002635510755.jpg
Doc-P-1452326-639008002635510755.jpg photos 0
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على الشاب السوريّ أحمد ناصيف البالغ من العمر 20 عاماً، متوفّى داخل المبنى الاحترازي المعروف بـ"المبنى الأزرق" في سجن رومية
وباشرت قوى الأمن تحقيقاتها، لتحديد سبب الوفاة.
 
 
 
سجن رومية

لبنان 24

لبنان

ناصيف

