لبنان

توقيف مواطن جزائريّ في طرابلس... ما هي تهمته؟

Lebanon 24
08-12-2025 | 07:56
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الأمن العام أوقف الجزائريّ ي.غ في منطقة التل - طرابلس، بسبب تورّطه في نشاطات مرتبطة بترويج المخدرات.
وأُحيل الموقوف إلى التحقيق لاتّخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقّه.
 
 
 
الأمن العام

الجزائري

لبنان 24

الجزائر

لبنان

