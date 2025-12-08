19
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
9
o
بعلبك
10
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
توقيف مواطن جزائريّ في طرابلس... ما هي تهمته؟
Lebanon 24
08-12-2025
|
07:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "
لبنان 24
"، أنّ
الأمن العام
أوقف الجزائريّ ي.غ في منطقة التل -
طرابلس
، بسبب تورّطه في نشاطات مرتبطة بترويج المخدرات.
Advertisement
وأُحيل الموقوف إلى التحقيق لاتّخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقّه.
مواضيع ذات صلة
الأمن الروسي يوقف مواطنة بتهمة الخيانة العظمى
Lebanon 24
الأمن الروسي يوقف مواطنة بتهمة الخيانة العظمى
08/12/2025 17:13:30
08/12/2025 17:13:30
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مطلوب قرب مستشفى في طرابلس... نُقِلَ إلى بيروت وهذه تهمته
Lebanon 24
توقيف مطلوب قرب مستشفى في طرابلس... نُقِلَ إلى بيروت وهذه تهمته
08/12/2025 17:13:30
08/12/2025 17:13:30
Lebanon 24
Lebanon 24
عند حاجز الصدقة.. توقيف مواطن بحوزته أسلحة وذخائر
Lebanon 24
عند حاجز الصدقة.. توقيف مواطن بحوزته أسلحة وذخائر
08/12/2025 17:13:30
08/12/2025 17:13:30
Lebanon 24
Lebanon 24
طهران تعلن محاكمة مواطن أوروبي من أصل إيراني اعتقل خلال الحرب مع إسرائيل بتهمة التجسّس
Lebanon 24
طهران تعلن محاكمة مواطن أوروبي من أصل إيراني اعتقل خلال الحرب مع إسرائيل بتهمة التجسّس
08/12/2025 17:13:30
08/12/2025 17:13:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمن العام
الجزائري
لبنان 24
الجزائر
لبنان
تابع
قد يعجبك أيضاً
"حزب الله" متوجّس وبراك يكشف توجهاً نحو تفاوض مباشر
Lebanon 24
"حزب الله" متوجّس وبراك يكشف توجهاً نحو تفاوض مباشر
10:00 | 2025-12-08
08/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في عصر صناعة المحتوى: لماذا لا يجب أن نثق بالمؤثّرين بسهولة؟
Lebanon 24
في عصر صناعة المحتوى: لماذا لا يجب أن نثق بالمؤثّرين بسهولة؟
09:30 | 2025-12-08
08/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جابر بحث مع ادارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس في تفعيل عملها
Lebanon 24
جابر بحث مع ادارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس في تفعيل عملها
09:22 | 2025-12-08
08/12/2025 09:22:50
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف 7 فتيات... هذا ما كان يحصل داخل مركز تدليك في منطقة الدكوانة
Lebanon 24
توقيف 7 فتيات... هذا ما كان يحصل داخل مركز تدليك في منطقة الدكوانة
09:17 | 2025-12-08
08/12/2025 09:17:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مطر : زرت السفير موسى وأعربت عن تقديري لجهود مصر
Lebanon 24
مطر : زرت السفير موسى وأعربت عن تقديري لجهود مصر
09:15 | 2025-12-08
08/12/2025 09:15:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
Lebanon 24
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
14:00 | 2025-12-07
07/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
02:31 | 2025-12-08
08/12/2025 02:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
02:56 | 2025-12-08
08/12/2025 02:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
10:19 | 2025-12-07
07/12/2025 10:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
05:51 | 2025-12-08
08/12/2025 05:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:00 | 2025-12-08
"حزب الله" متوجّس وبراك يكشف توجهاً نحو تفاوض مباشر
09:30 | 2025-12-08
في عصر صناعة المحتوى: لماذا لا يجب أن نثق بالمؤثّرين بسهولة؟
09:22 | 2025-12-08
جابر بحث مع ادارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس في تفعيل عملها
09:17 | 2025-12-08
توقيف 7 فتيات... هذا ما كان يحصل داخل مركز تدليك في منطقة الدكوانة
09:15 | 2025-12-08
مطر : زرت السفير موسى وأعربت عن تقديري لجهود مصر
09:00 | 2025-12-08
هذا ما ينتظره لبنان من لجنة "الميكانيزم"
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
08/12/2025 17:13:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
08/12/2025 17:13:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
08/12/2025 17:13:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24