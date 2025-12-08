توقيف مواطن جزائريّ في طرابلس... ما هي تهمته؟

أفادت مندوبة " "، أنّ أوقف الجزائريّ ي.غ في منطقة التل - ، بسبب تورّطه في نشاطات مرتبطة بترويج المخدرات.

Advertisement



وأُحيل الموقوف إلى التحقيق لاتّخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقّه.