لبنان

قائد الجيش استقبل البستاني ورئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع

Lebanon 24
08-12-2025 | 08:20
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة، النائب فريد البستاني وقد جرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة في البلاد.
كما استقبل رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، وتناول البحث شؤونًا مختلفة.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24