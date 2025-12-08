حيدر ترأس اجتماع لجنة الإشراف على نظام التقاعد والتقى وزيرة "الشؤون"

Advertisement

ترأس وزير العمل اجتماعاً للجنة الاشراف الوطنية على تنفيذ نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، المؤلفة من للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، ورئيس اللجنة الفنية في الضمان مكرم غصوب، المدير العامل بالإنابة مارلين عطالله، رئيس الدكتور ، ورئيسة السيدة نسرين مشموشي.كما استقبل حيدر بعد ظهر اليوم في مكتبه، وزيرة حنين السيد، مع وفد من منظمة العمل الدولية ضم الخبير الدولي ديفيد روبالينو، وروبن صغبيني وجرى البحث في التعاون بين الوزارتين في مجال دعم سوق العمل.