19
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
9
o
بعلبك
10
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حيدر ترأس اجتماع لجنة الإشراف على نظام التقاعد والتقى وزيرة "الشؤون"
Lebanon 24
08-12-2025
|
08:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
ترأس وزير العمل
الدكتور محمد
حيدر
صباح اليوم
اجتماعاً للجنة الاشراف الوطنية على تنفيذ نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، المؤلفة من
المدير العام
للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
محمد كركي
، ورئيس اللجنة الفنية في الضمان مكرم غصوب، المدير العامل
وزارة العمل
بالإنابة مارلين عطالله، رئيس
الاتحاد العمالي العام
الدكتور
بشارة الاسمر
، ورئيسة
مجلس الخدمة المدنية
السيدة نسرين مشموشي.
Advertisement
كما استقبل حيدر بعد ظهر اليوم في مكتبه، وزيرة
الشؤون الاجتماعية
حنين السيد، مع وفد من منظمة العمل الدولية ضم الخبير الدولي ديفيد روبالينو، وروبن صغبيني وجرى البحث في التعاون بين الوزارتين في مجال دعم سوق العمل.
مواضيع ذات صلة
حيدر إلتقى وفد بعثة الاتحاد الاوروبي وترأس الاجتماع الدوري للجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال
Lebanon 24
حيدر إلتقى وفد بعثة الاتحاد الاوروبي وترأس الاجتماع الدوري للجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال
08/12/2025 17:14:11
08/12/2025 17:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
متري ترأس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة ببحث قانون الانتخاب: سنرفع الاقتراحات لمجلس الوزراء
Lebanon 24
متري ترأس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة ببحث قانون الانتخاب: سنرفع الاقتراحات لمجلس الوزراء
08/12/2025 17:14:11
08/12/2025 17:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام ترأس اجتماعا للجنة التحول الرقمي
Lebanon 24
سلام ترأس اجتماعا للجنة التحول الرقمي
08/12/2025 17:14:11
08/12/2025 17:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
البزري التقى لجنة تجار سوق "الحسبة" في صيدا
Lebanon 24
البزري التقى لجنة تجار سوق "الحسبة" في صيدا
08/12/2025 17:14:11
08/12/2025 17:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد العمالي العام
مجلس الخدمة المدنية
الشؤون الاجتماعية
الاتحاد العمالي
المدير العام
رئيس الاتحاد
الدكتور محمد
بشارة الاسمر
تابع
قد يعجبك أيضاً
رئيس الجمهورية يستقبل لودريان
Lebanon 24
رئيس الجمهورية يستقبل لودريان
10:11 | 2025-12-08
08/12/2025 10:11:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" متوجّس وبراك يكشف توجهاً نحو تفاوض مباشر
Lebanon 24
"حزب الله" متوجّس وبراك يكشف توجهاً نحو تفاوض مباشر
10:00 | 2025-12-08
08/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في عصر صناعة المحتوى: لماذا لا يجب أن نثق بالمؤثّرين بسهولة؟
Lebanon 24
في عصر صناعة المحتوى: لماذا لا يجب أن نثق بالمؤثّرين بسهولة؟
09:30 | 2025-12-08
08/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جابر بحث مع ادارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس في تفعيل عملها
Lebanon 24
جابر بحث مع ادارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس في تفعيل عملها
09:22 | 2025-12-08
08/12/2025 09:22:50
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف 7 فتيات... هذا ما كان يحصل داخل مركز تدليك في منطقة الدكوانة
Lebanon 24
توقيف 7 فتيات... هذا ما كان يحصل داخل مركز تدليك في منطقة الدكوانة
09:17 | 2025-12-08
08/12/2025 09:17:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
Lebanon 24
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
14:00 | 2025-12-07
07/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
02:31 | 2025-12-08
08/12/2025 02:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
02:56 | 2025-12-08
08/12/2025 02:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
10:19 | 2025-12-07
07/12/2025 10:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
05:51 | 2025-12-08
08/12/2025 05:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:11 | 2025-12-08
رئيس الجمهورية يستقبل لودريان
10:00 | 2025-12-08
"حزب الله" متوجّس وبراك يكشف توجهاً نحو تفاوض مباشر
09:30 | 2025-12-08
في عصر صناعة المحتوى: لماذا لا يجب أن نثق بالمؤثّرين بسهولة؟
09:22 | 2025-12-08
جابر بحث مع ادارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس في تفعيل عملها
09:17 | 2025-12-08
توقيف 7 فتيات... هذا ما كان يحصل داخل مركز تدليك في منطقة الدكوانة
09:15 | 2025-12-08
مطر : زرت السفير موسى وأعربت عن تقديري لجهود مصر
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
08/12/2025 17:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
08/12/2025 17:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
08/12/2025 17:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24