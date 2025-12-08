Advertisement

لبنان

حيدر ترأس اجتماع لجنة الإشراف على نظام التقاعد والتقى وزيرة "الشؤون"

Lebanon 24
08-12-2025 | 08:41
ترأس وزير العمل الدكتور محمد حيدر صباح اليوم اجتماعاً للجنة الاشراف الوطنية على تنفيذ نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، المؤلفة من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، ورئيس اللجنة الفنية في الضمان مكرم غصوب، المدير العامل وزارة العمل بالإنابة مارلين عطالله، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، ورئيسة مجلس الخدمة المدنية السيدة نسرين مشموشي.
كما استقبل حيدر بعد ظهر اليوم في مكتبه، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، مع وفد من منظمة العمل الدولية ضم الخبير الدولي ديفيد روبالينو، وروبن صغبيني وجرى البحث في التعاون بين الوزارتين في مجال دعم سوق العمل.
