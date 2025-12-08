Advertisement

لبنان

كهرباء لبنان: إعادة 10 مخارج من محطة النبطية إلى الخدمة بعد العطل

Lebanon 24
08-12-2025 | 08:54
A-
A+
Doc-P-1452360-639008062268102808.webp
Doc-P-1452360-639008062268102808.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت مؤسسة "كهرباء لبنان" أنّه نتيجة العطل الذي وقع في محطة النبطيّة الرئيسية بتاريخ 3/12/2025، والذي تسبب بتضرّر قسم كبير من معدات الحماية والتحكّم في خلايا مخارج التوزيع، تدخلت الفرق الفنية على الفور لمعالجة الأعطال، وقد تمّ حتى تاريخه إعادة 10 مخارج إلى الخدمة من أصل 15 مخرجًا.
Advertisement

وأوضحت المؤسسة في بيان أنّ المخارج الخمسة المتبقية، وهي: غندور، عدشيت، القصيبة، كفر جوز والتعمير، تتطلب إصلاحاتها بعض الوقت، مؤكدة أنّ فرق الصيانة تعمل بأقصى طاقتها، ومن المتوقع إعادة المحطة بالكامل إلى الخدمة خلال الأيام المقبلة.

وأكدت "كهرباء لبنان" أنّها ستواصل مواكبة المواطنين بكل جديد، وستصدر أي تحديثات إضافية فور توفّرها.
مواضيع ذات صلة
كهرباء لبنان: عزل مخرج الكنيسة محطة القبيّات لتأهيله
lebanon 24
08/12/2025 17:14:18 Lebanon 24 Lebanon 24
إيرباص: أقل من 100 طائرة "A320" لا تزال متوقفة عن الخدمة إثر العطل البرمجي
lebanon 24
08/12/2025 17:14:18 Lebanon 24 Lebanon 24
أعطال في الإشارات والهاتف بعد سرقة كابلات الكهرباء بصيدا
lebanon 24
08/12/2025 17:14:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بلدية موسكو: حريق جراء هجمات أوكرانية بالمسيّرات على محطة الكهرباء في منطقة شاتورا قرب العاصمة
lebanon 24
08/12/2025 17:14:18 Lebanon 24 Lebanon 24

النبطية

القصيبة

الرئيسي

غندور

صيبة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:11 | 2025-12-08
10:00 | 2025-12-08
09:30 | 2025-12-08
09:22 | 2025-12-08
09:17 | 2025-12-08
09:15 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24