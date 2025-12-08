19
كهرباء لبنان: إعادة 10 مخارج من محطة النبطية إلى الخدمة بعد العطل
Lebanon 24
08-12-2025
|
08:54
أعلنت مؤسسة "
كهرباء لبنان
" أنّه نتيجة العطل الذي وقع في محطة النبطيّة الرئيسية بتاريخ 3/12/2025، والذي تسبب بتضرّر قسم كبير من معدات الحماية والتحكّم في خلايا مخارج التوزيع، تدخلت الفرق الفنية على الفور لمعالجة الأعطال، وقد تمّ حتى تاريخه إعادة 10 مخارج إلى الخدمة من أصل 15 مخرجًا.
وأوضحت المؤسسة في بيان أنّ المخارج الخمسة المتبقية، وهي:
غندور
، عدشيت،
القصيبة
، كفر جوز والتعمير، تتطلب إصلاحاتها بعض الوقت، مؤكدة أنّ فرق الصيانة تعمل بأقصى طاقتها، ومن المتوقع إعادة المحطة بالكامل إلى الخدمة خلال الأيام المقبلة.
وأكدت "كهرباء
لبنان
" أنّها ستواصل مواكبة المواطنين بكل جديد، وستصدر أي تحديثات إضافية فور توفّرها.
