لبنان

دعم إضافيّ للجيش

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
08-12-2025 | 08:55
بعد الإعلان أنّ الإتّحاد الأوروبيّ يدرس دعم قوى الأمن الداخليّ في لبنان، لمؤازرة الجيش في  تنفيذ خطّته لنزع السلاح، قال مصدرٌ سياسيّ إنّ "أوروبا باتت تُؤمن أنّ الجيش قادر على إكمال مهمّته في حصر السلاح، وسط تشديد رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون، على عدم التراجع في موضوع بسط الدولة لسيادتها على كامل أراضيها".
وفي هذا السياق، أشار مرجع عسكريّ، إلى أنّ "الخطوة الأوروبيّة لو تحقّقت، ستُشكّل دعماً وإيماناً بالجيش، ودفعاً له كيّ يتولّى تأمين الحدود ومهام "اليونيفيل" بعد إنسحاب قوّات الأمم المتّحدة في العام المُقبل".

وأضاف أنّ "الدراسة التي وضعها الإتّحاد الأوروبيّ ستكون عاملاً أيضاً في منع إسرائيل من شنّ حربٍ على لبنان، بعد زيادة عدد الدول الداعمة للجيش في حصر السلاح".
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

