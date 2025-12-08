Advertisement

لبنان

هذا ما أثمره تعيين دبلوماسي مدني في "الميكانيزم"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
08-12-2025 | 14:00
أفاد مصدر سياسي أنّ الاجتماع الأوّل ل"الميكانزم"، بعد إشراك الدبلوماسي المدني السفير السابق سيمون كرم كرئيس للوفد، أثمر نتائج إيجابية.
وبحسب المصدر، شملت هذه النتائج موافقة وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" على بيع أسلحة للجيش بقيمة 90 مليون دولار، إضافةً إلى بدء التحضير لمؤتمر دعم الجيش المقرر مطلع العام المقبل في باريس، بمشاركة أميركية وسعودية وحضور قائد الجيش رودولف هيكل.
ولفت المصدر إلى مؤشرات أميركية جديدة برزت اليوم، من بينها إعادة طرح دعوة قائد الجيش لزيارة واشنطن ولقاء الوفد، بعدما كانت الاجتماعات قد أُلغيت في وقت سابق.
المصدر: خاص "لبنان 24"
"خاص لبنان24"

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24