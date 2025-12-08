Advertisement

لبنان

عبد المسيح: سقوط نظام الأسد صفعة لكل من يراهن على السلاح والوصاية

Lebanon 24
08-12-2025 | 16:03
كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "اكس":"في مثل هذا اليوم... سقط وهم الاستبداد. في مثل هذا اليوم من سنةٍ مضت، سقط نظام بشار حافظ الأسد كما يسقط كلُّ نظامٍ قائمٍ على القمع والارتهان. لم يكن سقوطه نهاية عهدٍ دموي في سوريا ولبنان فحسب، بل شكّل صفعةً مدوّية لكل من لا يزال يراهن على منظومة السلاح والوصاية على لبنان. ولونا الشبل لم تفعل سوى أن تكشف أسدها... وتفضح عرينه المزيّف".
