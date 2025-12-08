عبد المسيح: سقوط نظام الأسد صفعة لكل من يراهن على السلاح والوصاية

كتب النائب عبر حسابه على منصة "اكس":"في مثل هذا اليوم... سقط وهم الاستبداد. في مثل هذا اليوم من سنةٍ مضت، سقط نظام كما يسقط كلُّ نظامٍ قائمٍ على القمع والارتهان. لم يكن سقوطه نهاية عهدٍ دموي في ولبنان فحسب، بل شكّل صفعةً مدوّية لكل من لا يزال يراهن على منظومة السلاح والوصاية على . ولونا الشبل لم تفعل سوى أن تكشف أسدها... وتفضح عرينه المزيّف".

