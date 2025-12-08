أفادت مندوبة " " بأن منطقة الشيّاح شهدت مساء أمس تحرّكاً نُفّذ من قبل عدد من مناصري وحركة امل، وذلك عقب التحركات التي أقيمت في إطار إحياء "السنة الأولى لتحرير ".

وبحسب المعلومات، تجمّع المشاركون في أحد الشوارع الرئيسية ورفعوا شعارات تعبّر عن موقفهم من المستجدّات، قبل أن يعملوا على الانسحاب تدريجياً من دون تسجيل أي إشكالات تُذكر.

واكدت مصادر ميدانية أنّ التحرّك جاء في سياق موقف سياسي مرتبط بالتطوّرات الإقليمية، فيما اقتصرت الإجراءات الأمنية على تسيير دوريات ليلا وحفظ الهدوء في المنطقة.