أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن منطقة الشيّاح شهدت مساء أمس تحرّكاً نُفّذ من قبل عدد من مناصري حزب الله وحركة امل، وذلك عقب التحركات التي أقيمت في إطار إحياء "السنة الأولى لتحرير سوريا".
وبحسب المعلومات، تجمّع المشاركون في أحد الشوارع الرئيسية ورفعوا شعارات تعبّر عن موقفهم من المستجدّات، قبل أن يعملوا على الانسحاب تدريجياً من دون تسجيل أي إشكالات تُذكر.
واكدت مصادر ميدانية أنّ التحرّك جاء في سياق التعبير عن موقف سياسي مرتبط بالتطوّرات الإقليمية، فيما اقتصرت الإجراءات الأمنية على تسيير دوريات ليلا وحفظ الهدوء في المنطقة.
تحرّك لمناصرين من "حزب الله" و"أمل" في الشياح في الذكرى الأولى لتحرير سوريا pic.twitter.com/HA6N0ds9Cs
— lebanon 24 (@Lebanon24) December 9, 2025
