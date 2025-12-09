Advertisement

لبنان

هذا ما جرى بالتفصيل ليلا في منطقة قصقص

Lebanon 24
09-12-2025 | 00:59
أوضحت مصادر ان ما جرى في منطقة قصقص مساء أمس الإثنين تمثّل بمرور مسيرة من الضاحية الجنوبية لبيروت في الوقت الذي كانت فيه مجموعة من مناصري سوريا تتجمّع في محيط طريق الجديدة – حي العرب، ولمنع أي احتكاك بين الطرفين، تدخّلت القوّة الأمنية المكلّفة بحفظ الأمن وأطلقت النار في الهواء بشكل تحذيري لتفريق المجموعات ومنع وقوع أي تصادم.
وقد عملت القوّات المخوّلة بحفظ الامن على فضّ التجمعات وإعادة الهدوء إلى المنطقة.
 
طريق الجديدة

بيروت

سوريا

الهد

