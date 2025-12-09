هذا ما جرى بالتفصيل ليلا في منطقة قصقص

Advertisement

أوضحت مصادر ان ما جرى في منطقة قصقص مساء أمس الإثنين تمثّل بمرور مسيرة من الضاحية الجنوبية لبيروت في الوقت الذي كانت فيه مجموعة من مناصري تتجمّع في محيط – حي العرب، ولمنع أي احتكاك بين الطرفين، تدخّلت القوّة الأمنية المكلّفة بحفظ الأمن وأطلقت النار في الهواء بشكل تحذيري لتفريق المجموعات ومنع وقوع أي تصادم.وقد عملت القوّات المخوّلة بحفظ الامن على فضّ التجمعات وإعادة الهدوء إلى المنطقة.