18
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
19
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
10
o
بعلبك
11
o
بشري
11
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هذا ما جرى بالتفصيل ليلا في منطقة قصقص
Lebanon 24
09-12-2025
|
00:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوضحت مصادر ان ما جرى في منطقة قصقص مساء أمس الإثنين تمثّل بمرور مسيرة من الضاحية الجنوبية لبيروت في الوقت الذي كانت فيه مجموعة من مناصري
سوريا
تتجمّع في محيط
طريق الجديدة
– حي العرب، ولمنع أي احتكاك بين الطرفين، تدخّلت القوّة الأمنية المكلّفة بحفظ الأمن وأطلقت النار في الهواء بشكل تحذيري لتفريق المجموعات ومنع وقوع أي تصادم.
Advertisement
وقد عملت القوّات المخوّلة بحفظ الامن على فضّ التجمعات وإعادة الهدوء إلى المنطقة.
مواضيع ذات صلة
ذعر في صفوف المواطنين.. هذا ما جرى ليلا في طرابلس
Lebanon 24
ذعر في صفوف المواطنين.. هذا ما جرى ليلا في طرابلس
09/12/2025 08:34:54
09/12/2025 08:34:54
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار وتوقيف مطلوبين.. هذا ما جرى ليلا في حي الشراونة ـ بعلبك
Lebanon 24
إطلاق نار وتوقيف مطلوبين.. هذا ما جرى ليلا في حي الشراونة ـ بعلبك
09/12/2025 08:34:54
09/12/2025 08:34:54
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد لحادث الصالومي.. اليكم ما جرى بالتفاصيل
Lebanon 24
فيديو جديد لحادث الصالومي.. اليكم ما جرى بالتفاصيل
09/12/2025 08:34:54
09/12/2025 08:34:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما حدث ليلاً في حولا
Lebanon 24
هذا ما حدث ليلاً في حولا
09/12/2025 08:34:54
09/12/2025 08:34:54
Lebanon 24
Lebanon 24
طريق الجديدة
بيروت
سوريا
الهد
تابع
قد يعجبك أيضاً
جولات مراقبة مكثفة على الاسعار ولا تهاون قضائيا
Lebanon 24
جولات مراقبة مكثفة على الاسعار ولا تهاون قضائيا
01:30 | 2025-12-09
09/12/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحركات السوريين تؤجج التوترات والمخاطر جدية
Lebanon 24
تحركات السوريين تؤجج التوترات والمخاطر جدية
01:15 | 2025-12-09
09/12/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروع على طريق عين بورضاي.. وسقوط جرحى
Lebanon 24
حادث سير مروع على طريق عين بورضاي.. وسقوط جرحى
01:05 | 2025-12-09
09/12/2025 01:05:01
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع رباعي في فرنسا تحضيرا لمؤتمر دعم الجيش.. عون يؤيد تدقيق"الميكانيزم"في الإجراءات جنوب الليطاني
Lebanon 24
اجتماع رباعي في فرنسا تحضيرا لمؤتمر دعم الجيش.. عون يؤيد تدقيق"الميكانيزم"في الإجراءات جنوب الليطاني
01:00 | 2025-12-09
09/12/2025 01:00:42
Lebanon 24
Lebanon 24
فجرت منزلاً.. قوة إسرائيلية توغلت إلى وسط بلدة العديسة
Lebanon 24
فجرت منزلاً.. قوة إسرائيلية توغلت إلى وسط بلدة العديسة
00:48 | 2025-12-09
09/12/2025 12:48:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
02:31 | 2025-12-08
08/12/2025 02:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
02:56 | 2025-12-08
08/12/2025 02:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
05:51 | 2025-12-08
08/12/2025 05:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجه للمرة الثانية.. فنان لبناني شهير يُثير الجدل بكلامه عن أولاده: بشوفكن عالـ 18! (صورة)
Lebanon 24
بعد زواجه للمرة الثانية.. فنان لبناني شهير يُثير الجدل بكلامه عن أولاده: بشوفكن عالـ 18! (صورة)
03:19 | 2025-12-08
08/12/2025 03:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار من أسلحة ثقيلة وتحرّك دبابات... هذا ما يحدث في الجنوب الآن
Lebanon 24
إطلاق نار من أسلحة ثقيلة وتحرّك دبابات... هذا ما يحدث في الجنوب الآن
10:50 | 2025-12-08
08/12/2025 10:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:30 | 2025-12-09
جولات مراقبة مكثفة على الاسعار ولا تهاون قضائيا
01:15 | 2025-12-09
تحركات السوريين تؤجج التوترات والمخاطر جدية
01:05 | 2025-12-09
حادث سير مروع على طريق عين بورضاي.. وسقوط جرحى
01:00 | 2025-12-09
اجتماع رباعي في فرنسا تحضيرا لمؤتمر دعم الجيش.. عون يؤيد تدقيق"الميكانيزم"في الإجراءات جنوب الليطاني
00:48 | 2025-12-09
فجرت منزلاً.. قوة إسرائيلية توغلت إلى وسط بلدة العديسة
23:55 | 2025-12-08
في الذكرى الأولى لتحرير سوريا.. تحرّكات مناهضة لمناصرين من "حزب الله" و"أمل" في الشياح (فيديو)
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
09/12/2025 08:34:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
09/12/2025 08:34:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
09/12/2025 08:34:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24