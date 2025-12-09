Advertisement

لبنان

"المعلومات" توقف شاباً يسرق محالاً لبيع الكحول برفقة شريكته

Lebanon 24
09-12-2025 | 02:33
أوقفت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي سارق محلّات لبيع المشروبات الكحوليّة في محلّة برج حمود.

 

 

 

وأوضحت المديرية أنه بعد عدّة عمليّات سرقة من داخل محلّات لبيع المشروبات الكحوليّة، بطريقة احتياليّة، في عددٍ من مناطق جبل لبنان نفّذها شاب وفتاة مجهولا الهويّة، وقد انتشر لهما مقطع فيديو على مواقع التّواصل الاجتماعي يوثّق قيامهما بتلك العمليات، تحرّت شعبة المعلومات عنهم وتمكّنت دوريّة من الشعبة من معرفة الفاعلَين، وتبيّن أن الشّاب يُدعى:

 

 

 

و. ق. (مواليد عام ١٩٩٦، لبناني)

 

 

 

وأكدت أنه بعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة برج حمود.

 

 

 

ولفتت الى أنه بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه، برفقة شريكته -المتوارية عن الأنظار- على تنفيذ العديد من عمليّات السّرقة بطريقة احتياليّة من داخل محلّات بيع الكحول.

 

 

 

وأشارت الى أنه سُلَم إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختص، موضحة أنه لا يزال العمل جاريًا لتوقيف الفتاة.

 

 

 

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24