لبنان

لقاء بين بري ولودريان في عين التينة

Lebanon 24
09-12-2025 | 03:28
وصل الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
