لبنان

بعد انتهاء الأعياد... ماذا تُحضّر إسرائيل للبنان؟

Lebanon 24
09-12-2025 | 05:08
أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة، بأنّ توقعات إسرائيل تُشير إلى إمكان تحرّك الجيش الإسرائيلي بعد تحسن الأحوال الجوية وانقضاء أعياد الميلاد ورأس السنة لاستكمال نزع سلاح "حزب الله".
وقالت الصحيفة إنه "لحسن حظّ حزب الله والحكومة اللبنانية والأميركية، فإن الطقس العاصف ووصول العاصفة "بايرون" قد يحدان حاليا من نشاط الجيش الإسرائيلي، لكن لا ينبغي الالتباس في ذلك. فالجيش الإسرائيلي في حالة تأهب على الحدود الشمالية، وقد أعلن أمس أن مقاتلي لواء "الجبال"، العامل في جبل دوف ومنطقة جبل الشيخ، أنهوا تدريبا استمر يومين في منطقة جبل دوف والشيخ في ظروف جوية ورؤية معقدة". (روسيا اليوم)
 
 
 
