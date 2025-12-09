بعد انتهاء الأعياد... ماذا تُحضّر إسرائيل للبنان؟

Advertisement

أفادت صحيفة " " الإسرائيليّة، بأنّ توقعات تُشير إلى إمكان تحرّك الجيش بعد تحسن الأحوال الجوية وانقضاء أعياد الميلاد ورأس السنة لاستكمال نزع سلاح " ".وقالت الصحيفة إنه "لحسن حظّ حزب الله والحكومة والأميركية، فإن الطقس العاصف ووصول "بايرون" قد يحدان حاليا من نشاط الجيش الإسرائيلي، لكن لا ينبغي الالتباس في ذلك. فالجيش الإسرائيلي في حالة تأهب على الحدود الشمالية، وقد أعلن أمس أن مقاتلي لواء "الجبال"، العامل في ومنطقة ، أنهوا تدريبا استمر يومين في منطقة جبل دوف والشيخ في ظروف جوية ورؤية معقدة". (روسيا اليوم)