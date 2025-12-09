Advertisement

لبنان

لجنة المال تناقش موازنة 2026

Lebanon 24
09-12-2025 | 05:25
تنعقد في هذه الاثناء جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر لدرس اعتمادات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ديوان المحاسبة، التفتيش المركزي، هيئة الشراء العام ضمن مشروع موازنة ٢٠٢٦.
لبنان

إقتصاد

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

النائب ابراهيم كنعان

ديوان المحاسبة

الهيئة الوطنية

ابراهيم كنعان

ياسين جابر

لجنة المال

رئاسة ال

