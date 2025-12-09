كواليس لقاء برّي - لودريان... ما الذي جرى بحثه؟

أفادت معلومات صحافية أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي شدّد خلال لقائه للرئيس على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيليّة.

Advertisement

وأشارت المعلومات إلى أن "زيارة لودريان تأتي في إطار الموقف الفرنسي الداعم لقرار تعيين السفير في رئاسة الوفد المفاوض".

وأضافت: "ملف الانتخابات النيابية حاضر في لقاءات لودريان وتشديد على إجراء الاستحقاق في موعده وعدم إعطاء أي إشارة سلبية خلال ".