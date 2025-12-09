Advertisement

لبنان

كواليس لقاء برّي - لودريان... ما الذي جرى بحثه؟

Lebanon 24
09-12-2025 | 05:26
أفادت معلومات صحافية أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي شدّد خلال لقائه المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي جان إيف لودريان على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيليّة.
وأشارت المعلومات إلى أن "زيارة لودريان تأتي في إطار الموقف الفرنسي الداعم لقرار تعيين السفير سيمون كرم في رئاسة الوفد المفاوض". 
 
وأضافت: "ملف الانتخابات النيابية حاضر في لقاءات لودريان وتشديد على إجراء الاستحقاق في موعده وعدم إعطاء أي إشارة سلبية خلال العهد الجديد". 
