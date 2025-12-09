تعاون لبناني–ياباني يتعزّز: منحة جديدة تدعم الأمن الصحي وتكرّس الشراكة بين البلدين

Advertisement

وقّع العامة الدكتور ركان ناصر الدين هذا الصباح المذكرات الخاصة بمنحة اليابان للبنان "برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية" في مقر إقامة سفير اليابان السيد ماسايوكي ماغوشي في .شمل ذلك توقيع تبادل المذكرات (E/N) بين الوزير ناصرالدين والسفير ماغوشي، ثم توقيع اتفاقية المنحة (G/A) بين وزير الصحة العامة والمدير العام لإدارة وأوروبا في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) السيد كي توياما.من خلال هذا البرنامج، ستقدم حكومة اليابان مبلغ 425 مليون ين ياباني (ما يعادل نحو 3 ملايين دولار أمريكي) لتعزيز قدرات القطاع الصحي العام في ، لا سيما من خلال تدعيم القدرات التشخيصية في مستشفى بعبدا الحكومي. كما يوفر البرنامج جهازاً يابانيًا متطورًا لتصوير الأوعية الدموية، متخصصا في تشخيص أمراض القلب والشرايين، بما يسهم في التدخل المبكر والعلاج في الوقت المناسب. ومن المتوقع أن تسهم هذه المساعدة في تحسين الوصول إلى خدمات متخصصة، خصوصاً للفئات الأكثر هشاشة التي تعتمد على المرافق الصحية الحكومية.وفي تصريح للوزير الدكتور ناصرالدين توجه بالشكر للشعب الياباني مؤكدًا أن "هذا الدعم يُعزز القطاع الصحي العام الذي يخدم الفئات الأكثر هشاشة خصوصًا من خلال المستشفيات الحكومية".بدوره أكد السفير ماغوشي أن "هذا البرنامج يمثل استئنافا لبرنامج منحة اليابان للبنان لأول مرة منذ عام 2017، مما يعكس ثقة اليابان المتجددة في تعزيز التعاون في وقت تشتد الحاجة إلى ذلك في قطاع الصحة. كما أعاد تأكيد" اليابان الدائم بدعم لبنان في تحسين الوصول العادل إلى الخدمات الطبية".وأشار إلى أن" التغطية الصحية الشاملة (UHC) هي ركيزة أساسية في سياسة اليابان الصحية العالمية وتتماشى تماماً مع التزام اليابان الأمد بتعزيز الأمن ". وأعرب عن أمله في أن "يؤدي برنامج اليوم إلى تحسينات مستدامة في تقديم الخدمات التي تساهم في تعزيز النتائج الصحية للشعب اللبناني">ووصف توياما البرنامج بأنه" رمز للشراكة القوية بين البلدين"، معرباً عن أمله في أن "تدعم هذه المبادرة قدرة النظام الصحي على الصمود، وبالتالي تساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح". (الوكالة الوطنية)