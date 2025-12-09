الهيئات الزراعية تشيد بجولة وزير الزراعة في بنت جبيل ومرجعيون

Advertisement

"اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في " في بيان، بالجولة التي قام بها هاني في ومرجعيون، والتي "شكّلت مبادرة لافتة تعكس اهتمامًا صادقًا بأوضاع المزارعين والحقول المتضررة في الجنوب".واعرب اللقاء عن "تقديره للنهج الميداني الذي اعتمده الوزير خلال الجولة، ولحرصه على التواصل المباشر مع الأهالي والبلديات، بما يؤكّد الوزارة بدعم الجنوب وتعزيز حضوره الزراعي".وسجّل اللقاء "تقديره لهذه الزيارة"، واعتبرها "خطوة مشكورة تجاه المزارعين الذين يشكّلون ركيزة أساسية في صمود المناطق الحدودية".وفي هذا السياق، دعا اللقاء "الحكومة إلى القيام بدور أكثر فاعلية وحضورًا مباشرًا في القرى والبلدات الجنوبية، دعمًا لصمود سكانها ومزارعيها في وجه التهديدات والاعتداءات التي تهدف إلى استنزاف قدراتهم واقتلاعهم من أرضهم.، ويؤكّد أن تعزيز وجود هو جزء أساسي من حماية الأرض والحياة الزراعية والبيئية التي يحاول العدو العبث بها واستهدافها بشكل مستمر".