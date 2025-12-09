18
لبنان
الهيئات الزراعية تشيد بجولة وزير الزراعة في بنت جبيل ومرجعيون
Lebanon 24
09-12-2025
|
05:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
اشاد
"اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في
لبنان
" في بيان، بالجولة التي قام بها
وزير الزراعة
الدكتور نزار
هاني في
بنت جبيل
ومرجعيون، والتي "شكّلت مبادرة لافتة تعكس اهتمامًا صادقًا بأوضاع المزارعين والحقول المتضررة في الجنوب".
واعرب اللقاء عن "تقديره للنهج الميداني الذي اعتمده الوزير خلال الجولة، ولحرصه على التواصل المباشر مع الأهالي والبلديات، بما يؤكّد
التزام
الوزارة بدعم الجنوب وتعزيز حضوره الزراعي".
وسجّل اللقاء "تقديره لهذه الزيارة"، واعتبرها "خطوة مشكورة تجاه المزارعين الذين يشكّلون ركيزة أساسية في صمود المناطق الحدودية".
وفي هذا السياق، دعا اللقاء "الحكومة إلى القيام بدور أكثر فاعلية وحضورًا مباشرًا في القرى والبلدات الجنوبية، دعمًا لصمود سكانها ومزارعيها في وجه التهديدات والاعتداءات التي تهدف إلى استنزاف قدراتهم واقتلاعهم من أرضهم.، ويؤكّد أن تعزيز وجود
الدولة في الجنوب
هو جزء أساسي من حماية الأرض والحياة الزراعية والبيئية التي يحاول العدو العبث بها واستهدافها بشكل مستمر".
توقيف مطلوب خطير في عكار
Lebanon 24
توقيف مطلوب خطير في عكار
09:05 | 2025-12-09
09/12/2025 09:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
كرامي: الإصرار على التدريس في لبنان هو فعل إيمان بالوطن والمستقبل
Lebanon 24
كرامي: الإصرار على التدريس في لبنان هو فعل إيمان بالوطن والمستقبل
09:03 | 2025-12-09
09/12/2025 09:03:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي خلاصة 43 سنة... الآتي أفضل من الماضي
Lebanon 24
هذه هي خلاصة 43 سنة... الآتي أفضل من الماضي
09:01 | 2025-12-09
09/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كرامي استقبل وفداً علمائياً لمناقشة المستجدات الداخلية
Lebanon 24
كرامي استقبل وفداً علمائياً لمناقشة المستجدات الداخلية
08:45 | 2025-12-09
09/12/2025 08:45:11
Lebanon 24
Lebanon 24
صليبا: مناقشة قانون التراث المغمور بالمياه تهدف للحفاظ على المصلحة العامة
Lebanon 24
صليبا: مناقشة قانون التراث المغمور بالمياه تهدف للحفاظ على المصلحة العامة
08:38 | 2025-12-09
09/12/2025 08:38:59
Lebanon 24
Lebanon 24
