جابر بحث مع وفد الخزانة الفرنسية خطوات الرقمنة وتعزيز الشفافية المالية

التقى ياسين جابر وفدًا من الخزانة برئاسة السيدة Magali Cesana رئيسة قسم الشؤون الثنائية وتطوير الاعمال فيها يرافقها رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية فرنسوا سبورير والملحقة الاقتصادية والمالية كنزا وزاني بحضور المستشارة كلودين والخبير المنتدب من الخزانة الفرنسية إلى عبدنور براهمي.خلال اللقاء عرض الوزير للاجراءات التي تنفذها الحكومة في مجالات الحوكمة وما تقوم به وزارة المالية لجهة تحديث ادارتها عبر الرقمنة، إضافة إلى الجهود المبذولة لضبط المالية وتعزيز الامتثال الضريبي والحد من الاقتصاد النقدي وتعزيز الشفافية في عمليات الدفع والانفاق، مفنداً الخطوات التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع المصارف لناحية السير بنظام استخدام بطاقات الائتمان المصرفي POS الذي تتيح التعامل بالبطاقات المصرفية لدى صناديق وزارة المالية وبعض الوزارات لتستكمل على نطاق اوسع في مرحلة قريبة مع أكثر من إدارة ومؤسسة رسمية.ولفت جابر الى ان الخطوات التي اعتمدتها الوزارة "ساهمت الى حد بعيد في خلق مناخات من استقرار اقتصادي نسبي وتراجع التضخم في الأشهر المنصرمة".كما تم التطرق إلى أولويات المرحلة المقبلة، لا سيما ما يتعلق بالحوار مع وخطة التعافي الاقتصادي.من جانبها، أكدت Cesana "حرص على دعم في مسار الإصلاحات واستعادة الاستقرار المالي والمؤسسي، وعلى مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون التقني وتطوير النظم المالية والإدارية".