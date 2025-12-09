Advertisement

لبنان

تعاون جديد بين الدفاع المدني وAUT

Lebanon 24
09-12-2025 | 05:51
Doc-P-1452714-639008816371980182.png
Doc-P-1452714-639008816371980182.png photos 0
وقع المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش، بروتوكول تعاون مع الجامعة الأميركية للتكنولوجيا (AUT)، في إطار تعزيز الشراكة الأكاديمية وتطوير المهارات العلمية والعملية للعناصر، بما يسهم في دعم رسالتهم في خدمة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات.
وقد مثل الجامعة الأميركية للتكنولوجيا خلال مراسم التوقيع كل من رئيسة ومؤسسة الجامعة الدكتورة غادة حنين، رئيس الجامعة الدكتور شفيق مقبل، نائب الرئيس للعلاقات الخارجية مارسيل حنين، وليد زريق من دائرة العلاقات الخارجية ومسؤولة العلاقات بين الجامعات والمديرية العامة للدفاع المدني المتطوعة الإختيارية تشلسي سعد.

وأوضح بيان صادر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني ، "ان البروتوكول يهدف إلى توسيع آفاق التعاون بين الجانبين عبر منح عناصر الدفاع المدني حسومات خاصة على الأقساط التعليمية والبرامج الأكاديمية في مختلف الاختصاصات، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية وورش عمل مشتركة تُعنى بالسلامة العامة وإطلاق مبادرات بحثيّة وتوعوية تسهم في رفع مستوى الجهوزية وتعزيز القدرات التشغيلية.

ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية المديرية الرامية إلى دعم الإمكانات البشرية وتطوير الكفاءات، بما ينعكس إيجاباً على نوعية الخدمات المقدَّمة إلى المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية". 
