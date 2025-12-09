Advertisement

لبنان

شقير بحث ووفداً من جامعة البلمند في سبُل التعاون

Lebanon 24
09-12-2025 | 06:15
Doc-P-1452725-639008830028648834.png
Doc-P-1452725-639008830028648834.png photos 0
استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير وفداً من جامعة البلمند برئاسة الدكتور الياس الوراق وبحث معهم في سبُل التعاون بين المديرية العامة للأمن العام والجامعة.
المديرية العامة للأمن العام

المديرية العامة للأمن

المدير العام للأمن

المديرية العامة

جامعة البلمند

المدير العام

الياس الوراق

مديرية ال

