18
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
11
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في هذه المنطقة.. مدارس تعلق نشاطها لمدة أسبوع
Lebanon 24
09-12-2025
|
06:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرّضت بلدة
جباع
في منطقة اقليم التفاح منتصف الليلة الماضية لعدوان جوي اسرائيلي، حيث شنت الطائرات الحربية المعادية سلسلة غارات مستهدفة الاطراف الشرقية فيها ، وتسببت بحال من الهلع والتوتر لدى الاهالي ، فضلا عن اضرار مادية كبيرة لحقت بمبنى معهد جباع الفني الرسمي وثانوية جباع الرسمية التي علقت اداراتهما الدروس فيهما اليوم لمدة اسبوع لحين اصلاح الاضرار، و التأكد من سلامة المبنى بعد تكرار الهزّات الناتجة عن
الغارات
، وستعمل الفرق المحلية على حصر الأضرار ومتابعة وضع المنازل المتضررة.
Advertisement
وعملت منذ الصباح فرق فنية من
مجلس الجنوب
على تحديد الاضرار والمباشرة باصلاحها، كما تم الكشف على الاضرار التي لحقت بالمنازل وتحطم الزجاج فيها، للعمل على معالجتها ايضا. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
لمدّة 4 أيّام... المياه ستنقطع عن هذه المناطق
Lebanon 24
لمدّة 4 أيّام... المياه ستنقطع عن هذه المناطق
09/12/2025 16:18:13
09/12/2025 16:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
لدفعة نشاط إضافية.. إليكم هذه البدائل الطبيعية للكافيين
Lebanon 24
لدفعة نشاط إضافية.. إليكم هذه البدائل الطبيعية للكافيين
09/12/2025 16:18:13
09/12/2025 16:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بلومبرغ: الطائرات المسيّرة رُصدت فوق قاعدة للناتو ما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية لمدة 20 دقيقة
Lebanon 24
بلومبرغ: الطائرات المسيّرة رُصدت فوق قاعدة للناتو ما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية لمدة 20 دقيقة
09/12/2025 16:18:13
09/12/2025 16:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الصينية: ملك إسبانيا سيزور بكين الأسبوع المقبل ولمدة 3 أيام
Lebanon 24
الخارجية الصينية: ملك إسبانيا سيزور بكين الأسبوع المقبل ولمدة 3 أيام
09/12/2025 16:18:13
09/12/2025 16:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الوكالة الوطنية
مجلس الجنوب
ثانوية جباع
الغارات
جوي ✊
دوان
بيرة
تابع
قد يعجبك أيضاً
توقيف مطلوب خطير في عكار
Lebanon 24
توقيف مطلوب خطير في عكار
09:05 | 2025-12-09
09/12/2025 09:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
كرامي: الإصرار على التدريس في لبنان هو فعل إيمان بالوطن والمستقبل
Lebanon 24
كرامي: الإصرار على التدريس في لبنان هو فعل إيمان بالوطن والمستقبل
09:03 | 2025-12-09
09/12/2025 09:03:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي خلاصة 43 سنة... الآتي أفضل من الماضي
Lebanon 24
هذه هي خلاصة 43 سنة... الآتي أفضل من الماضي
09:01 | 2025-12-09
09/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كرامي استقبل وفداً علمائياً لمناقشة المستجدات الداخلية
Lebanon 24
كرامي استقبل وفداً علمائياً لمناقشة المستجدات الداخلية
08:45 | 2025-12-09
09/12/2025 08:45:11
Lebanon 24
Lebanon 24
صليبا: مناقشة قانون التراث المغمور بالمياه تهدف للحفاظ على المصلحة العامة
Lebanon 24
صليبا: مناقشة قانون التراث المغمور بالمياه تهدف للحفاظ على المصلحة العامة
08:38 | 2025-12-09
09/12/2025 08:38:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
Lebanon 24
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
02:30 | 2025-12-09
09/12/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار من أسلحة ثقيلة وتحرّك دبابات... هذا ما يحدث في الجنوب الآن
Lebanon 24
إطلاق نار من أسلحة ثقيلة وتحرّك دبابات... هذا ما يحدث في الجنوب الآن
10:50 | 2025-12-08
08/12/2025 10:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يتم نقل لبنان من ضفة الى اخرى؟
Lebanon 24
هل يتم نقل لبنان من ضفة الى اخرى؟
11:00 | 2025-12-08
08/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لا يزال خطيراً".. موقع أميركي يُحذّر إسرائيل من مناورتها الخطيرة ضد "حزب الله"
Lebanon 24
"لا يزال خطيراً".. موقع أميركي يُحذّر إسرائيل من مناورتها الخطيرة ضد "حزب الله"
10:30 | 2025-12-08
08/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير: أزمة قد تهز إسرائيل
Lebanon 24
تقرير: أزمة قد تهز إسرائيل
13:30 | 2025-12-08
08/12/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:05 | 2025-12-09
توقيف مطلوب خطير في عكار
09:03 | 2025-12-09
كرامي: الإصرار على التدريس في لبنان هو فعل إيمان بالوطن والمستقبل
09:01 | 2025-12-09
هذه هي خلاصة 43 سنة... الآتي أفضل من الماضي
08:45 | 2025-12-09
كرامي استقبل وفداً علمائياً لمناقشة المستجدات الداخلية
08:38 | 2025-12-09
صليبا: مناقشة قانون التراث المغمور بالمياه تهدف للحفاظ على المصلحة العامة
08:35 | 2025-12-09
ندوة وطنية في بيروت تناقش حماية النساء والفتيات من العنف الرقمي
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
09/12/2025 16:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
09/12/2025 16:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
09/12/2025 16:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24