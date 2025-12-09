في هذه المنطقة.. مدارس تعلق نشاطها لمدة أسبوع

Advertisement

تعرّضت بلدة في منطقة اقليم التفاح منتصف الليلة الماضية لعدوان جوي اسرائيلي، حيث شنت الطائرات الحربية المعادية سلسلة غارات مستهدفة الاطراف الشرقية فيها ، وتسببت بحال من الهلع والتوتر لدى الاهالي ، فضلا عن اضرار مادية كبيرة لحقت بمبنى معهد جباع الفني الرسمي وثانوية جباع الرسمية التي علقت اداراتهما الدروس فيهما اليوم لمدة اسبوع لحين اصلاح الاضرار، و التأكد من سلامة المبنى بعد تكرار الهزّات الناتجة عن ، وستعمل الفرق المحلية على حصر الأضرار ومتابعة وضع المنازل المتضررة.وعملت منذ الصباح فرق فنية من على تحديد الاضرار والمباشرة باصلاحها، كما تم الكشف على الاضرار التي لحقت بالمنازل وتحطم الزجاج فيها، للعمل على معالجتها ايضا. (الوكالة الوطنية)