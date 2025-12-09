18
بلدية الضبيه تدعو السائقين للالتزام بالإشارات المرورية الجديدة
Lebanon 24
09-12-2025
|
06:34
أعلنت بلديّة الضبيه - ذوق الخراب -
عوكر
- حارة البلّانة في بيان أنّها "ستباشر بوضع الإرشادات والعلامات المروريّة اللازمة تمهيدًا لاعتماد خطّ سير باتجاه واحد بشكل دائم
على الطريق
الممتدّة من جسر الضبيّة (قرب مطعم "
بابل
") وصولًا إلى جسر النقّاش".
Advertisement
وتمنت البلدية من جميع الأهالي والسائقين، "التقيّد التامّ بالإشارات المروريّة الجديدة وبالتعليمات الصادرة عن جهاز شرطة البلديّة، وذلك حفاظًا على السلامة العامّة وتنظيم حركة المرور ضمن النطاق البلدي الضبية - حارة البلانة - عوكر - ذوق الخراب.
