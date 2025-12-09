بلدية الضبيه تدعو السائقين للالتزام بالإشارات المرورية الجديدة

Advertisement

أعلنت بلديّة الضبيه - ذوق الخراب - - حارة البلّانة في بيان أنّها "ستباشر بوضع الإرشادات والعلامات المروريّة اللازمة تمهيدًا لاعتماد خطّ سير باتجاه واحد بشكل دائم الممتدّة من جسر الضبيّة (قرب مطعم " ") وصولًا إلى جسر النقّاش".وتمنت البلدية من جميع الأهالي والسائقين، "التقيّد التامّ بالإشارات المروريّة الجديدة وبالتعليمات الصادرة عن جهاز شرطة البلديّة، وذلك حفاظًا على السلامة العامّة وتنظيم حركة المرور ضمن النطاق البلدي الضبية - حارة البلانة - عوكر - ذوق الخراب.