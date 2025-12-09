Advertisement

لبنان

غادر ولم يعُد... هل من شاهده؟

Lebanon 24
09-12-2025 | 07:16
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:
محمود خالد البطل (مواليد عام 1992، لبناني)

الذي غادر بتاريخ 6-12-2025، منزله الكائن في محلة البسطة التحتا، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة البسطة في وحدة شرطة بيروت على الرّقم: 633808-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
