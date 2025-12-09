غادر ولم يعُد... هل من شاهده؟

Advertisement

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقود:البطل (مواليد عام 1992، لبناني)الذي غادر بتاريخ 6-12-2025، منزله الكائن في محلة البسطة التحتا، ولم يَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة البسطة في وحدة شرطة على الرّقم: 633808-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.