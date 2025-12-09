إطلاق مبادرة Code for Lebanon لتعزيز الابتكار الطلابي

Advertisement

وقعت لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ممثلة بالوزير الدكتور كمال شحادة، مذكرة تفاهم مع جامعة القديس يوسف في "USJ" وشركة HTech، لإطلاق مبادرة "كود فور ليبانون " (Code for Lebanon)، التي تهدف إلى إشراك الطلاب في تطوير حلول رقمية مبتكرة تستجيب لحاجات فعلية في الإدارات العامة.جرى توقيع المذكرة في حرم الابتكار والرياضة في جامعة القديس يوسف، بحضور رئيس الجامعة البروفسور سليم دكّاش اليسوعيّ والرئيس المعيّن البروفسور فرنسوا بويديك اليسوعيّ والأمينة العامة البروفسورة ندين رياشي حدّاد ونواب الرئيس والعمداء ووفد من الوزارة، إلى جانب مؤسِّسي شركة HTech.وبموجب هذه الشراكة، ستتولى الوزارة تحديد التحديات التقنية التي تواجه الإدارات والهيئات العامة ونشرها عبر منصة مخصّصة، على أن يقدّم طلاب الجامعة وخريجوها حلولًا تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.وفي السياق، أكد شحادة "أن توقيع هذه المذكرة يأتي ضمن مسار وطني شامل لتحديث "، مشيرا إلى "الفرصة المتاحة أمام لإعادة بناء قطاعه التكنولوجي وتجاوز التحديات الاقتصادية والمؤسساتية التي راكمها السنوات الماضية"، لافتا الى "أن الوزارة تعمل على تشريعات جديدة وبرامج تدريب وطنية بالتعاون مع شركاء دوليين مثل غوغل ومايكروسوفت وغيرها من المؤسسات الرائدة في التكنولوجيا".كما شدّد شحادة على "الدور المركزي لجامعة القديس يوسف في دعم الابتكار"، مذكرا ب"أن حاضنة الأعمال "بيريتِك" التي انطلقت من الجامعة شكّلت محطة أساسية في بناء بيئة ريادة الأعمال في لبنان. كما نوّه بأن وجود خريجين من الجامعة في قيادة HTech يؤكد أهمية التعاون بين القطاع الأكاديمي والخاص في دفع مسار التحديث. (الوكالة الوطنية)