Advertisement

لبنان

بالاسماء.. توقيفات بارزة في ملف "القمار" غير الشرعي

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
09-12-2025 | 07:46
A-
A+
Doc-P-1452762-639008884843002193.jpg
Doc-P-1452762-639008884843002193.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت الضاحية الجنوبية توقيف أحد أبرز الأسماء المرتبطة بملف القمار غير الشرعي، بعدما تمكّنت الأجهزة الأمنية من تضييق الخناق على “العقل المدبّر” للشبكات الإلكترونية الندعو" م. ع، المقداد"، الذي يُشار إليه في الأوساط الميدانية كأحد أهم المحرّكين لهذا النشاط، وقد بات خلف القضبان بعد سلسلة ملاحقات وتتبّع امتدت لأسابيع.
Advertisement

وبالتوازي، كانت مفرزة استقصاء جبل لبنان ومكتب مكافحة القمار قد أوقفا قبل أيام المدعو "م. م. الخليل"، المتورّط في تشغيل وتمويل منصّات قمار إلكترونية مخالفة، ما فتح الباب على ملف واسع تُعمل القوى الأمنية على تفكيك حلقاته تباعاً.
مصادر مطّلعة اشارت ل" لبنان  ٢٤"إلى أنّ التحقيقات تُظهر تورّط المقداد في نشاطات تتجاوز القمار إلى ممارسات أخرى شملت الترهيب، فرض الخوّات، إطلاق النار، وتشكيل مجموعة منظّمة عملت لفترة طويلة خارج أي إطار قانوني.
ومع توسّع التحقيق، يُتوقّع أن تكشف الأيام المقبلة المزيد من الخيوط المرتبطة بهذه الشبكة وتشعّباتها.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
توقيف أحد أبرز المتورّطين بالقمار غير الشرعيّ
lebanon 24
09/12/2025 18:46:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: كارتيل "دي لوس سولس" يقوده الرئيس الفنزويلي غير الشرعي مادورو
lebanon 24
09/12/2025 18:46:14 Lebanon 24 Lebanon 24
"فتح": سيطرة حماس الأمنية تعني إعادة إنتاج حكم غير شرعي
lebanon 24
09/12/2025 18:46:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تحقيقات صامتة داخل جهاز أمني: "قمار" عبر الهاتف!
lebanon 24
09/12/2025 18:46:14 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

مكتب مكافحة القمار

الأجهزة الأمنية

مكتب مكافحة

جبل لبنان

المقداد

الخليل

مقداد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:33 | 2025-12-09
11:18 | 2025-12-09
11:09 | 2025-12-09
11:07 | 2025-12-09
11:00 | 2025-12-09
10:57 | 2025-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24