ضبط شاحنة مُحمّلة بالعدس المهرّب

اعلنت أن قوة مشتركة من شعبة المكافحة البرية في ضابطة والشعبة المركزية (مفرزة البلدة والتبليغات) واستقصاء الضابطة، ضبطت كمية كبيرة من الدخان المهرب، وقد بوشر التحقيق تحت إشراف المختص.

كما واعلنت أن شعبة العبودية الحدودية (مفرزة العبودية) تمكنت من توقيف بيك-اب محملاً بكمية من العدس المهرب وتم ضبطها لاتخاذ الاجراءات المرعية حماية للأمن الغذائي للمواطنين.