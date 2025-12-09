Advertisement

لبنان

ضبط شاحنة مُحمّلة بالعدس المهرّب

Lebanon 24
09-12-2025 | 07:59
اعلنت المديرية العامة للجمارك أن قوة مشتركة من شعبة المكافحة البرية في ضابطة طرابلس والشعبة  المركزية (مفرزة البلدة والتبليغات) واستقصاء الضابطة، ضبطت كمية كبيرة من الدخان المهرب، وقد بوشر التحقيق تحت إشراف القضاء المختص.
كما واعلنت أن شعبة العبودية الحدودية (مفرزة العبودية) تمكنت من توقيف بيك-اب محملاً بكمية من العدس المهرب وتم ضبطها لاتخاذ الاجراءات المرعية حماية للأمن الغذائي للمواطنين.
 
