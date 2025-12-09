Advertisement

لبنان

بري استقبل ميقاتي وناقشا التطورات السياسية والشؤون العامة

Lebanon 24
09-12-2025 | 08:18
A-
A+

Doc-P-1452776-639008904820108427.jpg
Doc-P-1452776-639008904820108427.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان والوفد المرافق، في حضور السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفية ماغرو ومستشار رئيس مجلس النواب الدكتور محمود بري .
Advertisement

اللقاء الذي إستمر لأكثر من ساعة تناول تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل لاعتداءاتها على لبنان، إضافة للعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا .

واستقبل الرئيس بري الرئيس نجيب ميقاتي وعرضا للتطورات والمستجدات السياسية وشؤونا عامة. 

ومن زوار بري :أمين سر تكتل "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي ابو الحسن، في حضور رئيسة جمعية "نضال لأجل الإنسان" ريما صليبا وأمين السر في الجمعية رأفت ناصر. وتم بحث للاوضاع العامة.

وقدمت صليبا للرئيس بري شرحا عن برامج عمل الجمعية وانشطتها المتصلة بحقوق الانسان.
مواضيع ذات صلة
بري استقبل المرعبي ورحمة لمتابعة التطورات السياسية والبرلمانية
lebanon 24
09/12/2025 18:41:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بري استقبل ميقاتي في عين التينة.. وعرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة
lebanon 24
09/12/2025 18:41:01 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء بين بري وسلام لبحث آخر التطورات السياسية
lebanon 24
09/12/2025 18:41:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بري بحث التطورات السياسية والاعتداءات الإسرائيلية مع زواره
lebanon 24
09/12/2025 18:41:01 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الرئيس نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

عين التينة

الرئيس بري

نجيب ميقات

نبيه بري

رئيس بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:33 | 2025-12-09
11:18 | 2025-12-09
11:09 | 2025-12-09
11:07 | 2025-12-09
11:00 | 2025-12-09
10:57 | 2025-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24