بري استقبل ميقاتي وناقشا التطورات السياسية والشؤون العامة

Advertisement

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في ، الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان والوفد المرافق، في حضور السفير الفرنسي لدى هيرفية ماغرو ومستشار رئيس مجلس النواب الدكتور محمود .اللقاء الذي إستمر لأكثر من ساعة تناول تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل لاعتداءاتها على لبنان، إضافة للعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا .واستقبل وعرضا للتطورات والمستجدات السياسية وشؤونا عامة.ومن زوار بري :أمين سر تكتل "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي ابو الحسن، في حضور رئيسة جمعية "نضال لأجل الإنسان" ريما صليبا وأمين السر في الجمعية رأفت ناصر. وتم بحث للاوضاع العامة.وقدمت صليبا للرئيس بري شرحا عن برامج عمل الجمعية وانشطتها المتصلة بحقوق الانسان.