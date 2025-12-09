بعد إغتيال طبطبائي... من يتّخذ القرار العسكريّ في "حزب الله"؟



Advertisement

وفي هذا السياق، قالت مصادر سياسية وأمنية لبنانية إنّ "ما يجري يتجاوز ملء الشواغر القيادية إلى محاولة إعادة تركيب منظومة الردع نفسها، في ظل خسارة غير مسبوقة لطبقة التاريخيين خلال العامين الماضيين". ذكر موقع "ارم نيوز" أنّ " " دخل مرحلة إعادة هيكلة عميقة في قمة هرم القرار العسكريّ، وخاصة بعد اغتيال هيثم علي طبطبائي.وفي هذا السياق، قالت مصادر سياسية وأمنية لبنانية إنّ "ما يجري يتجاوز ملء الشواغر القيادية إلى محاولة إعادة تركيب منظومة الردع نفسها، في ظل خسارة غير مسبوقة لطبقة التاريخيين خلال العامين الماضيين".

وأضافت أنّ "القرار العسكري اليوم أقل اعتمادًا على قائد ميداني واحد، ويعتمد على تدوير النخبة العسكرية".



وأشارت إلى أنّ "طبطبائي كان عمليًّا "حلقة الوصل بين غرفة العمليات في ومستشاري الحرس الثوري في وسوريا قبل سقوط النظام السوريّ السابق، وأن اغتياله أجبر الحزب على تسريع ورشة إعادة الهيكلة التي كانت قيد التحضير منذ اغتيال وصفي الدين وشكر".



وبحسب مصادر متابعة، فإن الحلقة التي تشرف اليوم على القرار العسكري إلى جانب ، تضم أساسًا القادة المتبقين من مجلس الجهاد، ووحدة التنسيق والأمن الداخلي التي يرأسها وفيـق صفا؛ المسؤولة عن الربط بين الجهاز العسكري وأجهزة الدولة، والتي تصفها تقارير أميركية بأنها "ممر إلزامي لكل اتصالات الحزب الأمنية".



وتضم الحلقة أيضًا مكتب المستشار السياسي الذي يقوده حسين ، المكلف تاريخيًّا بإدارة التفاوض الداخلي مع الحلفاء والخصوم.



كما تضم قناة الاتصال مع التي يمثلها عبد الله صفي الدين، الموصوف في أبحاث أميركية بأنه "المفوض الدائم للحزب لدى إيران" وشريك أساسي في إدارة ملفات التمويل والتسليح.



وبهذه التركيبة، يصبح القرار العسكري اليوم أقل اعتمادًا على قائد ميداني واحد، وأكثر ارتباطًا بشبكة متقاطعة من الأمن والسياسة والتمويل؛ ما يُفسّر بحسب المصادر قدرة الحزب على الاستمرار رغم الضربات، لكنه في الوقت عينه يجعله أكثر عرضة للتجاذبات الداخلية والخارجية. (ارم نيوز)