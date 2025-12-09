Advertisement

لبنان

الحوت: الاحتفالات في شوارع لبنان إحياء لذكرى الضحايا وليست استفزازاً

Lebanon 24
09-12-2025 | 09:31
كتب النائب عماد الحوت عبر حسابه على منصة "أكس ": "‏الاحتفالات العفوية في شوارع لبنان بالذكرى السنوية الأولى لانتصار الثورة في سوريا لم تكن احتفالا بزوال أشخاص، بل بزوال مرحلة من الظلم والقمع، وبانتصار حق المظلومين في الحياة والكرامة. 
هذا التعبير السلمي هو إحياء لذكرى الضحايا والشهداء، وممارسة لحق إنساني. العدالة ليست استفزازاً، ومن يضيق صدره بسقوط الظلم فليُراجع موقفه، فالسلم الأهلي يصان بالحقوق لا بقمع التعبير عن الفرحة بتحقق العدالة".
 
