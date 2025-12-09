لمدّة أسبوع.. ماذا سيشهد طريق برج ابي حيدر؟

Advertisement

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بإجراء أعمال تمديد قساطل مياه من نزلة برج باتجاه – شارع ميشال – تقاطع اللواء ، وذلك من الساعة 20.00 ولغاية الساعة 7.00 من التالي، اعتبارًا من تاريخ اليوم 9-12-2025 ولغاية 16-12-2025، من دون أن تؤدّي هذه الأعمال إلى منع مرور السير في المحلّة.يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.