الرئاسة الفلسطينية تجدد دعمها للأونروا وتحذر من الحملات ضدها

التقى ياسر عباس الممثل الخاص لرئيس ، مديرة شؤون الوكالة في كلاوس نقل خلالها تهنئة الرئيس عباس للأونروا في لبنان بتجديد تفويضها من قبل 151 دولة عضو، مؤكدا دعم القوي والمستمر للوكالة.وأكد عباس، وفق بيان ، "على الدور الحاسم الذي تلعبه الأونروا في حياة اللاجئين ، لا سيما في لبنان، حيث لا تزال الوكالة المزود الوحيد للخدمات الأساسية في التعليم والرعاية الصحية والإغاثة وغيرها من المجالات الحيوية".كما أعرب عن "دعم الرئيس عباس الكامل لولاية الأونروا وعملها المستمر، بما في ذلك في لبنان"، مؤكدا "اهمية وضرورة استمرار تمويل الوكالة من قبل الدول المانحة لضمان استمرار الخدمات دون انقطاع في ظل تصاعد التحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية".كما شددعلى "ضرورة وقف الحملات الشعبوية المغرضة التي يدبرها أصحاب الأهداف المشبوهة ضد في لبنان من دون اكتراث بمصالح شعبنا".بدورها، شكرت المديرة كلاوس "الرئاسة على جهودها في دعم تجديد ولاية الأونروا وعمل الوكالة في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك في لبنان".