19
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
10
o
بشري
11
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الرئاسة الفلسطينية تجدد دعمها للأونروا وتحذر من الحملات ضدها
Lebanon 24
09-12-2025
|
10:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
التقى ياسر عباس الممثل الخاص لرئيس
دولة فلسطين
محمود عباس
، مديرة شؤون الوكالة في
لبنان
دوروثي
كلاوس نقل خلالها تهنئة الرئيس عباس للأونروا في لبنان بتجديد تفويضها من قبل 151 دولة عضو، مؤكدا دعم
المجتمع الدولي
القوي والمستمر للوكالة.
Advertisement
وأكد عباس، وفق بيان
المكتب الإعلامي
، "على الدور الحاسم الذي تلعبه الأونروا في حياة اللاجئين
الفلسطينيين
، لا سيما في لبنان، حيث لا تزال الوكالة المزود الوحيد للخدمات الأساسية في التعليم والرعاية الصحية والإغاثة وغيرها من المجالات الحيوية".
كما أعرب عن "دعم الرئيس عباس الكامل لولاية الأونروا وعملها المستمر، بما في ذلك في لبنان"، مؤكدا "اهمية وضرورة استمرار تمويل الوكالة من قبل الدول المانحة لضمان استمرار الخدمات دون انقطاع في ظل تصاعد التحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية".
كما شددعلى "ضرورة وقف الحملات الشعبوية المغرضة التي يدبرها أصحاب الأهداف المشبوهة ضد
وكالة الأونروا
في لبنان من دون اكتراث بمصالح شعبنا".
بدورها، شكرت المديرة كلاوس "الرئاسة
الفلسطينية
على جهودها في دعم تجديد ولاية الأونروا وعمل الوكالة في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك في لبنان".
مواضيع ذات صلة
روبيو: واشنطن تجدّد دعمها لسوريا مزدهرة ومسالمة وتعيش بسلام مع جيرانها
Lebanon 24
روبيو: واشنطن تجدّد دعمها لسوريا مزدهرة ومسالمة وتعيش بسلام مع جيرانها
09/12/2025 20:57:09
09/12/2025 20:57:09
Lebanon 24
Lebanon 24
كرامي تجدد الشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني لدعم تطوير التعليم في لبنان
Lebanon 24
كرامي تجدد الشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني لدعم تطوير التعليم في لبنان
09/12/2025 20:57:09
09/12/2025 20:57:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استقرارها في مصر.. هكذا ردت سلاف فواخرجي على الحملات ضدها
Lebanon 24
بعد استقرارها في مصر.. هكذا ردت سلاف فواخرجي على الحملات ضدها
09/12/2025 20:57:09
09/12/2025 20:57:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الدعم السريع تجدد التزامها بالهدنة الإنسانية وتتّهم الجيش بانتهاكها
Lebanon 24
الدعم السريع تجدد التزامها بالهدنة الإنسانية وتتّهم الجيش بانتهاكها
09/12/2025 20:57:09
09/12/2025 20:57:09
Lebanon 24
Lebanon 24
المكتب الإعلامي
وكالة الأونروا
المجتمع الدولي
مكتب الإعلام
الفلسطينيين
دولة فلسطين
الفلسطينية
محمود عباس
تابع
قد يعجبك أيضاً
مرقص يلتقي غدًا عائلة المصوّر سمير كسّاب المخفي قسراً في سوريا
Lebanon 24
مرقص يلتقي غدًا عائلة المصوّر سمير كسّاب المخفي قسراً في سوريا
13:54 | 2025-12-09
09/12/2025 01:54:29
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة من بيت شباب: الموقع البلدي الجديد نموذج للتحوّل الرقمي
Lebanon 24
شحادة من بيت شباب: الموقع البلدي الجديد نموذج للتحوّل الرقمي
13:46 | 2025-12-09
09/12/2025 01:46:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أبي المنى: لا لتحويل المجلس المذهبي إلى جمعية خيرية نعم للاستثمار والإنتاج
Lebanon 24
أبي المنى: لا لتحويل المجلس المذهبي إلى جمعية خيرية نعم للاستثمار والإنتاج
13:41 | 2025-12-09
09/12/2025 01:41:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة واعتداء... هذا ما فعله شابّان بفتى صغير في طرابلس
Lebanon 24
سرقة واعتداء... هذا ما فعله شابّان بفتى صغير في طرابلس
13:33 | 2025-12-09
09/12/2025 01:33:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري لروبيو: مصر تتمسك بوحدة لبنان وسيادته
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري لروبيو: مصر تتمسك بوحدة لبنان وسيادته
13:26 | 2025-12-09
09/12/2025 01:26:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
Lebanon 24
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
09:30 | 2025-12-09
09/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آليات سداد الودائع بحسب فئاتها
Lebanon 24
آليات سداد الودائع بحسب فئاتها
22:48 | 2025-12-08
08/12/2025 10:48:55
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
12:57 | 2025-12-09
09/12/2025 12:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الأرصاد تحذر المواطنين: رياح قوية وأمطار غزيرة حتى هذا التاريخ!
Lebanon 24
الأرصاد تحذر المواطنين: رياح قوية وأمطار غزيرة حتى هذا التاريخ!
05:06 | 2025-12-09
09/12/2025 05:06:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عام على فراره إلى روسيا… أين أصبح بشار الأسد؟
Lebanon 24
بعد عام على فراره إلى روسيا… أين أصبح بشار الأسد؟
14:00 | 2025-12-08
08/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:54 | 2025-12-09
مرقص يلتقي غدًا عائلة المصوّر سمير كسّاب المخفي قسراً في سوريا
13:46 | 2025-12-09
شحادة من بيت شباب: الموقع البلدي الجديد نموذج للتحوّل الرقمي
13:41 | 2025-12-09
أبي المنى: لا لتحويل المجلس المذهبي إلى جمعية خيرية نعم للاستثمار والإنتاج
13:33 | 2025-12-09
سرقة واعتداء... هذا ما فعله شابّان بفتى صغير في طرابلس
13:26 | 2025-12-09
وزير الخارجية المصري لروبيو: مصر تتمسك بوحدة لبنان وسيادته
12:58 | 2025-12-09
الجامعة اللبنانية والأمن العام يطلقان مساراً مشتركاً للأمن السيبراني
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
09/12/2025 20:57:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
09/12/2025 20:57:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
09/12/2025 20:57:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24