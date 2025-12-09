Advertisement

لبنان

الرئاسة الفلسطينية تجدد دعمها للأونروا وتحذر من الحملات ضدها

Lebanon 24
09-12-2025 | 10:31
التقى ياسر عباس الممثل الخاص لرئيس دولة فلسطين محمود عباس، مديرة شؤون الوكالة في لبنان دوروثي كلاوس نقل خلالها تهنئة الرئيس عباس للأونروا في لبنان بتجديد تفويضها من قبل 151 دولة عضو، مؤكدا دعم المجتمع الدولي القوي والمستمر للوكالة.
وأكد عباس، وفق بيان المكتب الإعلامي، "على الدور الحاسم الذي تلعبه الأونروا في حياة اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما في لبنان، حيث لا تزال الوكالة المزود الوحيد للخدمات الأساسية في التعليم والرعاية الصحية والإغاثة وغيرها من المجالات الحيوية".
كما أعرب عن "دعم الرئيس عباس الكامل لولاية الأونروا وعملها المستمر، بما في ذلك في لبنان"، مؤكدا "اهمية وضرورة استمرار تمويل الوكالة من قبل الدول المانحة لضمان استمرار الخدمات دون انقطاع في ظل تصاعد التحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية".
كما شددعلى "ضرورة وقف الحملات الشعبوية المغرضة التي يدبرها أصحاب الأهداف المشبوهة ضد وكالة الأونروا في لبنان من دون اكتراث بمصالح شعبنا".

بدورها، شكرت المديرة كلاوس "الرئاسة الفلسطينية على جهودها في دعم تجديد ولاية الأونروا وعمل الوكالة في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك في لبنان".
 
