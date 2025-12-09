Advertisement

أفاد المعلومات بوقوع حادث سير بين 4 سيارات، من بينها سيارة إسعاف العام في شرق صور.وعلى الفور، حضرت إلى المكان سيارات الاسعاف التابعة للدفاع المدني وكشافة الرسالة الإسلامية ونقلت المصابين إلى مستشفيات صور.