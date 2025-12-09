Advertisement

لبنان

حادث سير بين 4 سيارات من بينها سيارة إسعاف

Lebanon 24
09-12-2025 | 10:40
أفاد المعلومات بوقوع حادث سير بين 4 سيارات، من بينها سيارة إسعاف على الطريق العام في شرق صور.
وعلى الفور، حضرت إلى المكان سيارات الاسعاف التابعة للدفاع المدني وكشافة الرسالة الإسلامية ونقلت المصابين إلى مستشفيات صور.
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24