Advertisement

لبنان

اجتماع في المالية.. تشديد على إصلاحات الطاقة واستمرارية المشاريع الممولة دوليًا

Lebanon 24
09-12-2025 | 10:45
A-
A+

Doc-P-1452831-639008992548976065.png
Doc-P-1452831-639008992548976065.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى وزير المالية ياسين جابر في مكتبه بالوزارة، الممثل المقيم للبنك الدولي في لبنان إنريكي بلانكو آرماس، وجرى بحث موسع في مختلف جوانب التعاون القائم بين الطرفين، وخصوصا الملفات المتصلة بتحديات الحوكمة وآليات إقرار المشاريع والإصلاحات المطلوبة في قطاع الطاقة.
Advertisement

وتناول اللقاء نقاشا معمقا حول سبل حماية التمويل العام وضمان استمرارية المشاريع الإنمائية وعدم تعريضها لخطر الإلغاء، في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الحساسة التي تمر بها البلاد. وتم التشديد على أهمية تسريع إقرار مشاريع القوانين والاتفاقيات المرتبطة بالبرامج الممولة من البنك الدولي، لما لها من أثر مباشر على استمرارية العمل وتفعيل الإصلاحات.

وشدد آرماس خلال الاجتماع، على ان "البنك الدولي يحث الدولة اللبنانية على ضرورة اقرار المشاريع الممولة تفاديا لما قد ينتج من سلبيات على استمراريتها خصوصا مع اقتراب المهل لنهاية العام"، مؤكدا "تكثيف الزخم في هذا الاتجاه، واعادة تقييم الوضع بما يتيح معالجة أي عوائق إزاء تنفيذ تلك المشاريع".

وتطرق النقاش أيضا إلى ملف الطاقة، حيث اتفق الجانبان على أن "الأولوية تكمن في تعزيز الملاءة المالية لمؤسسة كهرباء لبنان عبر تحسين الجباية وتطبيقها بعدالة على مختلف المناطق، وربط أي استثمار إضافي في الإنتاج أو النقل بتحسّن الأداء الفعلي والتحصيل".

وأوضح جابر أن "إعادة توجيه التمويل العام نحو مشاريع النقل ومراكز التحكم وخفض الهدر التقني وغير التقني وتحديث التجهيزات يُعد خيارا أكثر فاعلية"، لافتا إلى "عدم وجود حاجة لإنفاق المال العام على مشاريع الطاقة الشمسية في المجالات التي يستطيع القطاع الخاص الاستثمار فيها، خصوصا في ظل استمرار اهتمام المستثمرين بذلك شرط توافر الضمانات اللازمة للسداد".

كما تناول النقاش مسألة تعزيز الشفافية المالية، حيث جرى التأكيد على قرب اعتماد معايير موحدة للتدقيق على مستوى القطاع العام، بما يضمن تحسين جودة مراجعة حسابات المؤسسات العامة والوزارات، ويُسهم في رفع مستويات الحوكمة وتعزيز الثقة بالإدارة المالية للدولة.

وفي الختام شدد جابر على أن "التطورات الأخيرة منحت لبنان بصيص أمل يجب تحويله إلى خطوات عملية تحمي المال العام وتعيد الثقة بالاقتصاد الوطني"، مؤكدا "التزام وزارة المالية بمواصلة التعاون البناء مع البنك الدولي بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الاستقرار المالي والإصلاحي في البلاد". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية المصري يشدد على أهمية استمرار التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
lebanon 24
09/12/2025 20:57:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد البنك الدولي يزور لبنان لمتابعة المشاريع ودعم الإصلاحات الحكومية
lebanon 24
09/12/2025 20:57:39 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الأشغال توافق على تعديل قانون قرض البنك الدولي لمشاريع الطاقة المتجددة
lebanon 24
09/12/2025 20:57:39 Lebanon 24 Lebanon 24
علامة: لجنة الشؤون الخارجية أقرت مشروع اتفاقية القرض مع البنك الدولي المتعلق بالطاقة
lebanon 24
09/12/2025 20:57:39 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

مؤسسة كهرباء لبنان

الدولة اللبنانية

الوكالة الوطنية

وزارة المالية

البنك الدولي

وزير المالية

اللبنانية

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:54 | 2025-12-09
13:46 | 2025-12-09
13:41 | 2025-12-09
13:33 | 2025-12-09
13:26 | 2025-12-09
12:58 | 2025-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24