لبنان يشارك في الاجتماع الاستراتيجي لشبكة MED-Amin في القاهرة

شاركت وزارة الزراعة في الاجتماع الاستراتيجي الثاني لشبكة معلومات الأسواق الزراعية في دول البحر الابيض المتوسط MED-Amin الذي استضافته القاهرة، بوفد رسمي ترأسه للوزارة المهندس لويس لحود، وضم ضابط اتصال وزارة الزراعة مع الشبكة رئيس المركز الزراعي في زحلة المهندس سليم معلوف.وحضر الاجتماع رؤساء وفود الدول الأعضاء: مصر، ، إسبانيا، إيطاليا، اليونان، البرتغال، مالطا، ألبانيا، ، تونس، المغرب، الجزائر، إضافة إلى ممثلين عن ، البنك الدولي، منظمة الفاو، مجلس الحبوب لشمال وشرق أفريقيا، ومعهد "سيام" مونبيلييه.ويُعد هذا الاجتماع منصة سياسية رفيعة المستوى للحوار وتبادل الآراء بين دول البحر الأبيض المتوسط حول مستجدات الأمن الغذائي، وخصوصا في ظل التحديات العالمية المتزايدة.ويهدف اللقاء إلى تعزيز الحوار الاستراتيجي، وتطوير نظم الإنذار المبكر، وآليات الاستجابة السريعة، وبناء شراكات تسهم في إعداد لوحة بيانات شاملة حول المخاطر والتوجهات المستقبلية في المنطقة. وقدّم رؤساء الوفود والخبراء عروضا معمقة حول تطور الأسواق العالمية للحبوب، وانعكاساتها على الأمن الغذائي، والتهديدات المحتملة التي تواجه دول المتوسط.والقى لحود كلمة خلال الجلسة الرسمية، شكر فيها مصر على استضافة الاجتماع، والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لدول البحر المتوسط CIHEAM على التعاون المتواصل، ومعهد "سيام" مونبيلييه على دوره في إدارة مشروعMED-Amin .ونقل لحود تحيات وزير الزراعة الدكتور نزار هاني إلى المجتمعين. ثم قدم عرضا مفصلا عن الواقع الزراعي في لبنان، مركزا على قطاع الحبوب، حيث استعرض الإنتاج المحلي وأبرز المناطق الزراعية، إضافة إلى حاجات السوق اللبناني، وحجم الاستهلاك، ونسب الاستيراد، ومؤشرات الأمن الغذائي المرتبطة بالقطاع.كما تطرق إلى التحديات البنيوية التي تواجه هذا الإنتاج، ولا سيما تأثير الأزمة الاقتصادية، وتداعيات التغير المناخي، وانخفاض المساحات المزروعة بالقمح، وتأثير الأزمات الإقليمية على سلاسل الإمداد.وأعلن أن "أولويات وزارة الزراعة تشمل: زيادة المساحات المزروعة بالقمح، اعتماد أصناف مقاومة للتغير المناخي وأكثر تأقلما، تحسين نظم وكفاءة الري، دعم المزارعين من خلال توفير البذور والأسمدة وشبكات الري، تعزيز مراقبة الأسواق، تطوير الشراكة مع القطاع الخاص لضمان استدامة الإنتاج واستقرار السوق".وأكد " لبنان بالعمل مع شركائه الإقليميين والدوليين لتعزيز الأمن الغذائي ورفع جاهزية المنطقة في مواجهة المخاطر المستقبلية". (الوكالة الوطنية)