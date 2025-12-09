19
لبنان
انفراج في بعلبك… المياه تعود الى مجاريها
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
09-12-2025
|
12:15
A-
A+
بعد ستة أيام من العطش والاستياء في
مدينة بعلبك
، تتجه الأزمة إلى نهايتها. فالمتابعة الحثيثة من الجهات المعنية قادت أخيراً إلى تحديد الخلل بدقة، ليتبين أن السبب يعود إلى تلف في الكابل
الرئيسي
الذي يغذي محطات مصلحة مياه
بعلبك
.
الفرق الفنية تحركت سريعاً بعد كشف العطل، حيث عملت على تجهيز الكابل المتضرر وإنهاء أعمال الصيانة خلال ساعات. ووفق معلومات "
لبنان
٢٤ "من المنتظر أن تعود تغذية المياه إلى المدينة صباح
الغد
، ما سيضع حداً لمعاناة الأهالي الذين عاشوا ستة أيام بلا مياه وسط مطالبات واسعة بالإسراع في الحل.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
