انفراج في بعلبك… المياه تعود الى مجاريها

بعد ستة أيام من العطش والاستياء في ، تتجه الأزمة إلى نهايتها. فالمتابعة الحثيثة من الجهات المعنية قادت أخيراً إلى تحديد الخلل بدقة، ليتبين أن السبب يعود إلى تلف في الكابل الذي يغذي محطات مصلحة مياه .الفرق الفنية تحركت سريعاً بعد كشف العطل، حيث عملت على تجهيز الكابل المتضرر وإنهاء أعمال الصيانة خلال ساعات. ووفق معلومات " ٢٤ "من المنتظر أن تعود تغذية المياه إلى المدينة صباح ، ما سيضع حداً لمعاناة الأهالي الذين عاشوا ستة أيام بلا مياه وسط مطالبات واسعة بالإسراع في الحل.