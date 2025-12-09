Advertisement

لبنان

انفراج في بعلبك… المياه تعود الى مجاريها

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
09-12-2025 | 12:15
Doc-P-1452853-639009031477645751.webp
Doc-P-1452853-639009031477645751.webp photos 0
بعد ستة أيام من العطش والاستياء في مدينة بعلبك، تتجه الأزمة إلى نهايتها. فالمتابعة الحثيثة من الجهات المعنية قادت أخيراً إلى تحديد الخلل بدقة، ليتبين أن السبب يعود إلى تلف في الكابل الرئيسي الذي يغذي محطات مصلحة مياه بعلبك.
الفرق الفنية تحركت سريعاً بعد كشف العطل، حيث عملت على تجهيز الكابل المتضرر وإنهاء أعمال الصيانة خلال ساعات. ووفق معلومات "لبنان ٢٤ "من المنتظر أن تعود تغذية المياه إلى المدينة صباح الغد، ما سيضع حداً لمعاناة الأهالي الذين عاشوا ستة أيام بلا مياه وسط مطالبات واسعة بالإسراع في الحل.
المصدر: خاص "لبنان 24"
"خاص لبنان24"

