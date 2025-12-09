تفاصيل جديدة عن "أنفاق الحزب".. معهد إسرائيلي يعلنها

نشر معهد "ألما" الإسرائيليّ للدراسات الأمنية والعسكرية تقريراً جديداً تحدث فيه عن شبكة أنفاق " " في ، متطرقاً إلى ما أسماه "مسار الأنفاق المحتمل والبالغ طوله 45 كم".

Advertisement

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إن "الجيش شن غارات على منطقة إقليم التفاح، شمال الليطاني، شمال النبطية وجنوب غرب جزين، ليل الإثنين - الثلاثاء"، مشيراً إلى أن " استهدفت عدة أهداف، منها مركز تدريب تابع لوحدة الرضوان في حزب الله ومواقع إطلاق صواريخ".

التقرير يزعم أنّ "المنطقة تحتوي على بنية تحتية واسعة لأنفاق حزب الله والتي يتم تعريفها على أنها أنفاق استراتيجية"، مشيراً إلى أن "جزءاً من هذه البنية التحتية يتكون من أقسام تحت الأرض يبلغ طولها الإجمالي عشرات الكيلومترات".

وتابع: "بناءً على الأدلة المتوفرة لدينا، نفّذ حزب الله منذ عام 2008 أعمال تحصين في هذه المنطقة باستخدام كميات كبيرة من مواد البناء، وقد بُنيت البنية التحتية تحت الأرض بمساعدة شركة كورية شمالية متخصصة في مثل هذه المشاريع، تُدعى شركة كوريا لتطوير التعدين والتجارة".

التقرير يقول إن "مؤسسة جهاد البناء التابعة لحزب الله نفذت أعمال البناء، مستعينةً بشركات هندسية مدنية يرتبط أصحابها بحزب الله، فيما أشرف الإيرانيون على المشروع بالكامل".

ويعيد التقرير التذكير بدراسة نشرها معهد "ألما" عام 2021 تحدث فيها عن أنفاق "حزب الله" في جنوب ، قائلاً إنها ليست مجرد مجموعة أنفاق محلية، بل هي شبكة تتألف من عشرات الكيلومترات من الأنفاق الإقليمية التي تمتد وتربط بين 3 مناطق إستراتيجية لحزب الله، الأولى وهي منطقة حيث المقر المركزي لحزب الله، والثانية هي منطقة التي تمثل العمود الفقري العملياتي اللوجستي لحزب الله، والثالثة هي جنوب لبنان، حيث المواقع الدفاعية للحزب.

ويقول التقرير إنه "علاوة على ذلك، فإن هذه الأنفاق تربط بين مختلف المناطق الفرعية في جنوب لبنان (خطي الدفاع الأول والثاني)، كما تسمح للحزب بنقل قواته من منطقة إلى أخرى بعيداً عن الأنظار وفي مكان آمن نسبياً".

ويأتي هذا التقرير ضمن سلسلة تقارير تنشرها وسائل إعلام ومراكز أبحاث إسرائيلية بشأن أنفاق "حزب الله" وعمليات الترميم التي ينفذها لوضعه الميداني والعسكري.

وفجر يوم الثلاثاء، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن "المواقع التي تمت مهاجمتها منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء، كان حزب الله يستخدمها لإجراء تدريبات لعناصر وحدة الرضوان بغية تخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد القوات ، وذلك باستخدام وسائل قتالية من أنواع مختلفة".

وتابع: "كذلك، تمت مهاجمة مبانٍ عسكرية وموقع إطلاق لحزب الله كان يُستخدم للدفع بمخططات ضد الجيش الإسرائيلي".

وأضاف: "تشكل الأهداف المستهدفة إلى جانب إجراء التدريبات العسكرية من قبل حزب الله، تمهيداً لأنشطة ضد ".