إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت

افادت مندوبة " "، عن أن الجثة التي عثر عليها على تعود للشاب ميلاد الهوا (من مواليد 1990، لبناني)، الذي غادر بتاريخ 7 كانون الأول 2025 منزل ذويه الكائن في منطقة العقيبة إلى جهة مجهولة.

