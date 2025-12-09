Advertisement

لبنان

إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت

Lebanon 24
09-12-2025 | 12:57
A-
A+
Doc-P-1452877-639009072696311439.jpg
Doc-P-1452877-639009072696311439.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
افادت مندوبة "لبنان 24"، عن أن الجثة التي عثر عليها على شاطئ عمشيت تعود للشاب دوري ميلاد الهوا (من مواليد 1990، لبناني)، الذي غادر بتاريخ 7 كانون الأول 2025 منزل ذويه الكائن في منطقة العقيبة إلى جهة مجهولة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يعلن التعرف على هوية الجثث الأربع التي استلمها من حماس
lebanon 24
09/12/2025 23:05:31 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: تقييم إسرائيلي يشير الى أن الجثة التي عثر عليها في "بيت لاهيا" تعود لجندي مخطوف وحماس لن تقوم بتسليمها اليوم
lebanon 24
09/12/2025 23:05:31 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات جديدة.. هذا ما كُشف عن الجثة التي عُثر عليها داخل حقيبة في سنّ الفيل
lebanon 24
09/12/2025 23:05:31 Lebanon 24 Lebanon 24
التعرف على هوية الجثة التي سلمت أمس الجمعة.. هذا ما أعلنه مكتب نتنياهو
lebanon 24
09/12/2025 23:05:31 Lebanon 24 Lebanon 24

شاطئ عمشيت

لبنان 24

لبنان

دوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:59 | 2025-12-09
15:30 | 2025-12-09
15:20 | 2025-12-09
15:12 | 2025-12-09
15:08 | 2025-12-09
15:04 | 2025-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24