مقدمات نشرات الاخبار المسائية

تلفزيون "أن بي أن" :لا وجود موفدين أجانب في تقيم له اسرائيل وزنا ولا دعوة الرئيس الأميركي بنيامين نتنياهو الى الانتقال من الخيارات العسكرية الى المسارات الدبلوماسية تلقى آذانا مصغية في تل أبيب ولا مبادرات وإجراءات لسحب فتائل التوترات والذرائع تقابل بمثلها. وفي ترجمة ميدانية للموقف الاسرائيلي المتعنت شن الطيران الحربي المعادي تحت جنح الظلام غارات عنيفة في جنوب الليطاني وشماله على حد سواء. واستهدفت الغارات مناطق بين النبطية واقليم التفاح زعم جيش الاحتلال أن فيها منشآت عسكرية وحذر من انه سيواصل العمل لإزالة اي تهديد لإسرائيل على حد تعبيره.وكما التصعيد في الميدان كذلك في الاعلام والسياسة اذ ذكرت وسائل إعلام عبرية ان التقديرات في تل أبيب تشير إلى إمكان تحرك الجيش الاسرائيلي بعد تحسن الأحوال الجوية وانقضاء أعياد الميلاد ورأس السنة لاستكمال عملية نزع سلاح " " على حد تعبيرها.ولم تتوقف التهديدات عند حدود لبنان إذ اكدت المصادر العبرية نفسها أن جولة جديدة من المواجهة مع طهران مسألة وقت في ظل استمرار التسلح الإيراني. الغارات والتهديدات الاسرائيلية بلغت بلا شك مسامع الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الموجود في لبنان. وفي اليوم الثاني لزيارته كانت محطته الرئيسية في عين التينة حيث عقد مع اجتماعا وصفه السفير الفرنسي بأنه جيد جدا. وفي نهاية هذا اليوم عشاء سياسي للسفارة الفرنسية في قصر الصنوبر يشارك فيه لودريان وحشد من السياسيين اللبنانيين.وسواء في اللقاءات او على هامش العشاء تتمحور النقاشات حول عناوين عدة أبرزها اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تتفلت منه اسرائيل ومسألة حصرية السلاح ودعم الجيش اللبناني الذي سيعقد على نيته مؤتمر في الرياض العام المقبل. وتحضيرا لهذا المؤتمر تستضيف باريس في الثامن عشر من الشهر الحالي اجتماعا فرنسيا - سعوديا - اميركيا - لبنانيا".وعلى مستوى الحراك الرسمي اللبناني حط رئيس الجمهورية جوزف عون في سلطنة عمان في محاولة لتأمين مظلة أمان للقرارات بشأن درء العدوان الاسرائيلي. وتكمن أهمية هذه الزيارة في كون السلطنة تلعب دور الوسيط الهادئ في نزاعات إقليمية عدة وتمثل نقطة تقاطع بين واشنطن وطهران وعواصم الخليج".تلفزيون "ام تي في":رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في سلطنة عمان، فيما المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان يجول على المسؤولين والقيادات في لبنان. في الظاهر، لا ترابط بين الزيارة والجولة، لكنهما في العمق يتكاملان. اذ معروف عن السلطنة انها تتولى وساطات كثيرة بين دول متنازعة حتى صارت معروفة بحل النزاعات. وعليه، غير مستبعد ان تلعب السلطنة دور وساطة ما في الملف اللبناني المعقد والمتشابك. في هذا الوقت، يواصل لودريان جولاته على المسؤولين، و تتركز على امرين: الجنوب المعلق بين الحرب والمفاوضات والانتخابات النيابية.في موضوع الجنوب فرنسا تحاول تهدئة الوضع العسكري مع تأييدها تعيين السفير سيمون كرم على رأس الوفد اللبناني المفاوض. اما في ملف الانتخابات فتصر على اجرائها في موعدها لأن تاجيلها لا بد ان ينعكس سلبا على عهد الرئيس جوزف عون . في الجنوب لاسرائيل كلمة اخرى. فالتصعيد العسكري متواصل وان بوتيرة اخف ووقع اضعف . لكن المعلومات المسربة من اسرائيل تشير الى ان الحرب على لبنان اجلت ولم تلغ. اذ أفادت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية بأن التقدير السائد في تل أبيب هو أنه بعد انقضاء الأعياد وبعد تحسن الطقس، قد يطلب من الجيش التحرك لاستكمال عملية نزع سلاح حزب الله".تلفزيون "المنار":قبل ان ينطق الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان بموقف من لبنان، اغتال الصهاينة زيارته وكل التحليلات حول ما تحمله من تطمينات مزعومة، فعاجلوها بغارات على جبل صافي ورومين فجرا ونسف للمنازل في العديسة والخيام. وفيما خِيم السياسيين الرحل قد حطت مضاربها عند التهليل لسيمون كرم في لجنة "الميكانيزم"، فإن لجان البحث والدراسات الصهيونية، معطوفة على كلام السفير في بيروت ميشال عيسى وادواته اللبنانية من رؤساء احزاب ونواب واعلاميين تؤكد فصل المسارات بين مفاوضات "الميكانيزم" التي يبنون عليها افلاما من الخيال السياسي، والعدوانية الصهيونية المفتوحة بلا أي رادع او رقيب.وخلاصة المشهد ان السلام المزعوم من اول جلسة مفاوضات بين مدنيين لبنانيين واسرائيليين منتفي الوجود، وان ما لا يريده الصهيوني لا يريده الاميركي ولن يقدر عليه الفرنسي. على كل حال يكمل لودريان جولته اللبنانية، وابرز محطاتها اليوم لقاء مطول في عين التينة حيث التقى الرئيس نبيه بري متناولا تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية في ضوء مواصلة العدو الاسرائيلي اعتداءاته، كما زار لودريان الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات سمير جعجع وقائد الجيش العماد رودولف هيكل باحثا آخر التطورات وسبل دعم الجيش لمواجهة التحديات. وحتى يكمل لودريان جولته على المسؤولين ويقيم عشاءه الموعود في "قصر الصنوبر" بأطباق سياسية معروفة وحضور رسمي وحزبي يتقدمهم رئيس الحكومة نواف سلام، فان رئيس الجمهورية حط في عمان بزيارة دولة تبحث العلاقات الثنائية وسبل الاستعانة بخبرات عمان وعلاقاتها الاقليمية والدولية لمساعدة لبنان المشظى بأهله واولوياته وسياساته.في الاولويات الاميركية سعي لاستنقاذ بنيامين نتنياهو المكبل بسلاسل سياسية وقضائية داخلية، وللغاية يستعد البيت الابيض لاستقباله نهاية الشهر بحثا بسيناريوهات حل ولو على حساب المنطقة. وبمنطق التأكيد على اهمية الحوار والتعاون بين دول الاقليم كان اللقاء الثلاثي الصيني - الايراني- السعودي، الذي أدان العدوانية الصهيونية المستمرة على غزة وسوريا ولبنان، ودعا الى تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي في المنطقة عن طريق الحوار".تلفزيون "او. تي. في"عاد تحرك النازحين السوريين على الاراضي اللبنانية في الذكرى السنوية الاولى لسقوط نظام الرئيس بشار الاسد طرح الاسئلة الوجودية الكبرى التي تمس صميم الكيان اللبناني وهوية شعبه، الى جانب التساؤلات الامنية حول الحاضر والمستقبل. فالرقعة الواسعة للتحركات، التي ترافقت مع احتكاكات اتخذت ابعادا تحريضية طائفية ومذهبية، على وقع شعارات الاستفزاز، جددت وضع السلطة اللبنانية امام مسؤولياتها في ملف النزوح، الذي يبدو مؤجلا بنظرها، في انتظار تطورات اقليمية ودولية مجهولة. فإذا كان الحكم السوري تبدل، والحرب توقفت، والعقوبات رفعت، والرئيس السوري يستقبل في والبيت الابيض، فما هي ذريعة ابقاء مليوني نازح سوري تقريبا على الاراضي اللبنانية؟ وأليس القلق اللبناني مشروعا مما يخطط، في ضوء الاحاديث المكررة عن بلاد الشام وضم لبنان الى ، ولو بمعان مختلفة؟.وفي الموازاة، الاسئلة الوجودية يطرحها يوميا جزء كبير من الشعب اللبناني، المستهدف يوميا بالغارات الاسرائيلية من جهة، وبالغارات الكلامية الداخلية من جهة أخرى، من أفرقاء يعيشون سياسيا من التحريض على الشركاء في الوطن، كما على ابناء المجتمع الواحد.فماذا يعني مثلا ان ينبري مسؤول اعلامي في احد الاحزاب الى اطلاق الكلام المستفز على مدار الساعة، في موازاة كلام رئيسه عن قطع الرؤوس؟ هل هو مرض نفسي ام عقدة دفينة ام حاجة دائمة الى اثبات ذات المرؤوس امام الرئيس؟.في كل الاحوال، إناء الحقد ينضح بما فيه. والأجدى استلهام الخطاب الوطني من كلام البابا لاوون الرابع عشر خلال زيارته التاريخية للبنان، لا اعتماد الكلمات والعبارات المناقضة له، التي ترتد على اصحابها تذكيرا بصورتهم البشعة، وماضيهم القبيح وخياراتهم السياسية الكبرى الفاشلة، كما وعودهم اليومية المضحكة، ومنها على سبيل المثال وعد الكهرباء في ستة اشهر فقط بناء على دراسات معمقة من مسؤول سياسي يثبت يوميا أنه غير حكيم".تلفزيون "ال. بي. سي"لولا جولة لودريان اليوم في بيروت، لكان الفراغ السياسي فاقعا. لا مواعيد سياسية وديبلوماسية، في انتظار محطات واستحقاقات تبدأ في النصف الثاني من هذا الشهر. حتى جولة لودريان لم تحمل أي خرق يمكن الإعتماد عليه للقول إن تقدما ما قد حصل. الأمور واضحة لا لبس فيها: تعيين السفير سيمون كرم رئيسا للوفد اللبناني إلى "الميكانيزم"، خطوة مهمة لكنها غير كافية، فالخطوة التالية هي حصرية السلاح، فأين أصبحت؟ المهلة التي تحددت في جلسة الخامس من آب تنتهي آخر هذه السنة، متبق منها عشرون يوما، بالتأكيد ليست كافية حتى للإنتهاء من حصر السلاح جنوب الليطاني، فكيف بشماله؟ أكثر من ذلك، حزب الله على موقفه من أن لا علاقة للإتفاق بشمال الليطاني. إذا، على رغم كل الأجواء التي تشي بالتفاؤل، فلا شيء ملموسا من هذا التفاؤل.البارز اليوم، ارتباطا بالملف اللبناني، الاتصال الهاتفي بين المصري بدر عبد العاطي ونظيره الامريكي ماركو روبيو. عبد العاطي أطلع الوزير روبيو على نتائج زيارته الاخيرة الى بيروت بهدف دعم الدولة اللبنانية وبحث سبل خفض التوتر وتعزيز الاستقرار، مؤكدا ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة وامن وسيادة واستقرار لبنان.في الحركة الرئاسية، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في سلطنة عمان في زيارة ليومين. في سوريا, احتفالات بالذكرى السنوية الأولى لسقوط الرئيس بشار الأسد ودخول أحمد الشرع إلى دمشق. هذه الإحتفالات كادت أن تنقلب في لبنان إلى توترات دخل على خطها سوريون ولبنانيون منهم مؤيد للشرع، ومنهم هتف ضده من ثنائي "حزب الله" وحركة "أمل"، فكان شارع في مقابل شارع".تلفزيون "الجديد""أول الزوار" لم يأت على جناح التهديد ولم يحمل رسالة تصعيد بل أخذ لبنان بأحضان "الأم الحنون" جان إيف لودريان هو أول من طرح شعار "ساعدوا أنفسكم لنساعدكم" وهذا الطرح يثبت جدواه "السياسية" في المرحلة الراهنة بخطوات إلى الأمام يخطوها كل الأفرقاء وخصوصا "حزب الله" للتوصل إلى اتفاق بشأن سلاحه والسير على خطى "حماس" المتجهة نحو تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ بتجميد جناحها العسكري. جال لودريان على المسؤولين بلغة الدبلوماسي الصامت وما رشح عنه بعد لقاء عين التينة أن الأجواء إيجابية جدا وإلى أن يلتقي رئيس الحكومة في قصر الصنوبر على مأدبة عشاء فإن "الإليزيه" أعاد ضخ الدم في دوره على الساحة اللبنانية مع ارتفاع مستوى التمثيل في "الميكانيزم" إلى مدني مقابل مدني وبحسب مصادر متابعة للقاءات فإن الدور الفرنسي يرتكز إضافة إلى الاهتمام بمؤتمر دعم الجيش على الملف السوري - اللبناني تحديدا في ما يخص ترسيم الحدود ومن الحضن الفرنسي تربع لبنان اليوم في قلب عمان باستقبال "سلطاني" لرئيس الجمهورية وتشكل الزيارة الرسمية التي تستمر يومين محطة دبلوماسية مهمة في المرحلة الحساسة التي يمر بها لبنان لما لسلطنة عمان من دور قيادي مبني على الحياد الإيجابي وريادي في مد جسور الحوار والتواصل وجمع الأضداد وصياغة الاتفاقيات فهل ستكون "مسقط" المرسى الآمن للأزمة اللبنانية؟ وقبل اللقاء الرسمي بين سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد ورئيس الجمهورية جوزاف عون عبر الرئيس اللبناني عن الاعتزاز بالعلاقات بين البلدين المبنية على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والتعاون البناء وليس بعيدا عن "قصر " مركز الدبلوماسية العمانية الموثوقة وعن دوره في حل نزاعات دولية وإقليمية بارزة ومنها المساهمة في إعادة صلة الوصل بين إيران والسعودية برعاية الصين قبل عامين فإن الثلاثية اجتمعت اليوم مجددا في طهران على التزام الثنائي الإيراني - السعودي باحترام سيادة الدولتين ووحدة أراضيهما واستقلالهما وأمنهما ويكتسب الاجتماع الثالث للجنة الثلاثية لمتابعة تنفيذ اتفاق بكين أهمية خاصة في ظل التوترات الإقليمية الراهنة التي تهدد أمن المنطقة والعالم بحسب البيان الختامي والذي حضر فيه كل من لبنان وسوريا واليمن وغزة ودعا إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان وسوريا أما اليمن فأحيل إلى الحل السياسي الشامل برعاية الأمم المتحدة وبتفاهم رضائي بين طهران والرياض بشأن مسقبل "اليمن السعيد".