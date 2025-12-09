Advertisement

لبنان

روابط التعليم الرسمي: لا مهل بعد اليوم... والإضراب إلى التصعيد المفتوح

Lebanon 24
09-12-2025 | 15:12
A-
A+
Doc-P-1452917-639009151544642510.jpg
Doc-P-1452917-639009151544642510.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت روابط التعليم الرسمي، في بيان بعد اجتماع طارئ، أن رواتب الأساتذة والمعلمين باتت تحت وطأة "انهيار معيشي خطِر"، في ظل استمرار تجاهل السلطة لحقوقهم، معتبرة أن القطاع التربوي "خارج أولويات الدولة".
Advertisement

وأكدت أن "مرحلة الانتظار انتهت"، وأن "سياسة التسكين سقطت"، محذّرة من أن "التصعيد المفتوح هو الخيار الحتمي" في حال عدم تجاوب الحكومة.

وأعلنت تنفيذ إضراب الخميس المقبل تزامناً مع جلسة مجلس الوزراء، داعية الوزراء والنواب إلى التحرك الفوري لإنقاذ القطاع من "انفجار كبير".

كما أعلنت الإضراب يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل طالما أن ملف الرواتب غير مطروح على جدول أعمال الحكومة، مؤكدة الذهاب إلى خطوات تصعيدية أكبر في حال استمرار التجاهل.

وشددت على أن "كرامة الأساتذة ليست بنداً تفاوضياً"، محذّرة من أن العام الدراسي برمّته بات مهدداً ما لم تُتخذ قرارات جريئة تعيد للمعلم حقه، وختمت بأن "الكرة في ملعب السلطة" وأنها "جاهزة لكل أشكال التصعيد".


مواضيع ذات صلة
روابط التعليم الرسمي دعت إلى الإضراب الخميس
lebanon 24
10/12/2025 01:03:21 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي يستقبل روابط التعليم الرسمي: إنصاف العاملين أولوية وطنية
lebanon 24
10/12/2025 01:03:21 Lebanon 24 Lebanon 24
روابط التعليم الرسمي قررت التعبير في الشارع لإيصال صوت الأساتذة والمعلمين
lebanon 24
10/12/2025 01:03:21 Lebanon 24 Lebanon 24
روابط التعليم الرسمي: للمشاركة في اعتصام القطاع العام غداً
lebanon 24
10/12/2025 01:03:21 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الوزراء

التربوي

الكرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:46 | 2025-12-09
15:59 | 2025-12-09
15:30 | 2025-12-09
15:20 | 2025-12-09
15:08 | 2025-12-09
15:04 | 2025-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24