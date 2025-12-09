Advertisement

لبنان

الويس: لا يوجد سجناء لبنانيون في السجون السورية

Lebanon 24
09-12-2025 | 15:59
أكد وزير العدل السوري مظهر الويس لـ"الحدث" أنه لا يوجد سجناء لبنانيون في السجون السورية.
لبنان

سورية

