Advertisement

لبنان

تركيا على خط الوسطاء واتصالات بين الضاحية ودمشق وطهران

Lebanon 24
09-12-2025 | 22:18
A-
A+
Doc-P-1452962-639009408472970642.jpg
Doc-P-1452962-639009408472970642.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شكل التحرك التركي التطوّر البارز على "أوتوستراد الوسطاء"، للتفاوض بين الضاحية الجنوبية لبيروت ودمشق من جهة، ودمشق – طهران من جهة أخرى، في تحرّك يعكس سعي أنقرة إلى الإمساك بخيوط مرحلة إقليمية دقيقة تتبدّل توازناتها بسرعة، وفق ما اوردت "نداء الوطن".
Advertisement
في هذا السياق، أفاد مصدر واسع الاطلاع بأن العاصمة التركية نجحت خلال الأسابيع الماضية في جمع مسؤول رفيع من الحكم السوري الجديد مع مسؤول بارز في "حزب الله"، في لقاءات عُقدت مرارًا بعيدًا من الأضواء. كذلك، استضافت أنقرة مسؤولين رفيعين من سوريا وإيران.
لكن اللافت، بحسب المصدر، أن الاجتماعات لم تُعقد بصيغة رباعية كما أشيع، بل جاءت على شكل لقاءات ثلاثية منفصلة: اجتماع سوري – "حزب الله" بوساطة تركية، وآخر سوري – إيراني بوساطة تركية أيضًا. هذا الفصل في مسار اللقاءات يعكس حرص أنقرة على إدارة دقيقة للوساطة، تُمكّنها من التحكّم بالإيقاع السياسي، وإبقاء كل طرف في موقع الحاجة إلى دورها.
ويتابع المصدر أن نتائج هذه الاجتماعات تبدو إيجابية، إذ تناولت ملفات شديدة الحساسية تتصل بمرحلة ما قبل التحوّلات المرتقبة في الحكم السوري وما بعدها، وتركّزت على إعادة ترتيب العلاقة بين دمشق وكل من طهران و"حزب الله"، في محاولة لإعادة ضبطها بما يراعي مصالح الأطراف الثلاثة ويمنع أي اهتزاز في التفاهمات التي يجري العمل على ترسيخها.
 غير أن المعضلة الأساسية التي تثقل هذا المسار، بحسب المصدر، تكمن في أن هذه الاجتماعات تُعقد من دون أي تنسيق أو توافق مع الدول العربية المحورية، باستثناء قطر التي تبدو مطّلعة على تفاصيله وتوفر بعض التسهيلات لانعقاد اللقاءات. هذا التفرّد التركي يثير تساؤلات جدّية حول قدرة هذا المسار على الاستمرار، وحول ردّ فعل العواصم العربية التي تبذل جهودًا منذ فترة لإعادة إدماج سوريا في الحاضنة العربية، ضمن تفاهمات واضحة لا يبدو أن أنقرة تضعها في حساباتها.
هذا التفرّد التركي الذي يتم خارج الإطار العربي، لا يؤثر فقط على مسار الوساطة بين دمشق وطهران والضاحية، بل يمتد تأثيره إلى التوازنات الإقليمية ومجريات الدعم الدولي للبنان.
 
مواضيع ذات صلة
علاقات جديدة بين بيروت ودمشق ولقاءات متري مع الشرع تناولت ملفات حساسة
lebanon 24
10/12/2025 07:31:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة العدل: خطوات متقدمة نحو اتفاقية قضائية شاملة بين بيروت ودمشق
lebanon 24
10/12/2025 07:31:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ما جديد المفاوضات بين قسد ودمشق؟
lebanon 24
10/12/2025 07:31:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا تدخل على خط أزمة مسلحي حماس المتحصنين في أنفاق غزة
lebanon 24
10/12/2025 07:31:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الدول العربية

حزب الله

التركية

بيروت

التركي

لبنان

سوريا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:03 | 2025-12-09
22:05 | 2025-12-09
22:06 | 2025-12-09
23:13 | 2025-12-09
23:07 | 2025-12-09
23:06 | 2025-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24