Advertisement

لبنان

سلاح المخيمات إلى الواجهة مجددًا

Lebanon 24
09-12-2025 | 22:20
A-
A+
Doc-P-1452963-639009410115686572.jpeg
Doc-P-1452963-639009410115686572.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عاد ملف السلاح الفلسطيني إلى الواجهة، كأحد المفاتيح الأساسية لاستكمال الخطة الأمنية الشاملة. إذ تشير المعطيات إلى أن ما جرى سابقًا من خطوات تسليم لم يبلغ المستوى المطلوب، ما استدعى إعادة تفعيل الاتصالات على أكثر من مستوى سياسي وأمني، بهدف استكمال خطة جمع السلاح من المخيمات. وإذا كانت غالبيتها لا تشكّل تحديًا كبيرًا، إلا أن الأنظار تتجه إلى شمال نهر الليطاني، حيث يُدرج مخيم عين الحلوة كأحد أبرز محطات المرحلة المقبلة. في هذا الإطار، يجري الحديث عن إمكانية معالجة ملف السلاح في عين الحلوة قبل انتقال خطة الجيش إلى شمال الليطاني، إلا أن التعقيدات ما زالت حاضرة، في ظل غياب قرار حاسم من الدولة بدخول المخيم(نداء الوطن)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلاح المخيمات الى الواجهة بعد استهداف "حماس" وتصعيد إسرائيلي لتهجير الجنوبيين
lebanon 24
10/12/2025 07:31:58 Lebanon 24 Lebanon 24
خلافات شيرين وشقيقها تعود إلى الواجهة مجددًا
lebanon 24
10/12/2025 07:31:58 Lebanon 24 Lebanon 24
دمشقية: سلاح "حماس" في لبنان لا يحمي المخيمات او يحرر فلسطين
lebanon 24
10/12/2025 07:31:58 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: اتخذنا خطوات جدية في ما يخصّ السلاح في المخيّمات الفلسطينية
lebanon 24
10/12/2025 07:31:58 Lebanon 24 Lebanon 24

مخيم عين الحلوة

نهر الليطاني

عين الحلوة

عين الحلو

الليطاني

مخيم عين

فلسطين

الشام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:03 | 2025-12-09
22:05 | 2025-12-09
22:06 | 2025-12-09
22:18 | 2025-12-09
23:13 | 2025-12-09
23:07 | 2025-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24